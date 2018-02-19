Grupo faz protesto em Vitória contra reforma da Previdência

Um grupo de manifestantes saiu da Praça Oito, no Centro de Vitória e seguiu em direção à Agência da Previdência Social, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (19). O protesto é contra a reforma da previdência social.

A Guarda Municipal informou que os manifestantes ocuparam uma faixa no lado direito da pista e o trânsito fluiu normalmente pelo lado esquerdo. Os populares chegaram em frente a Agência da Previdência Social por volta de 11h45 e estão parados no local.

O OUTRO LADO

Procurada pela equipe de reportagem do Gazeta Online, a Previdência Social do Espírito Santo informou que "qualquer manifestação é legítima desde que ocorra dentro do previsto em lei. A gerência do INSS em Vitória é um órgão executor, cumpre as leis, não as faz. A reforma da Previdência é um assunto que, neste momento, está no âmbito do Congresso Nacional e não há nada decidido sobre a sua aprovação."