Grupo de trabalho elabora capacitação para PMs que vão atuar na Ufes

O policial que vai coordenar o grupo que atuará na Ufes será escolhido pela Reitoria, com a concordância do comando da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A administração da universidade informou que o processo de seleção dos policiais da reserva por parte da PM já teve início. A seleção inclui exames médicos, físicos e psicológicos, além de análise do histórico funcional do candidato.