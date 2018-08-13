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Direitos Humanos

Grupo de trabalho elabora capacitação para PMs que vão atuar na Ufes

O policial que vai coordenar o grupo que atuará na Ufes será escolhido pela Reitoria, com a concordância do comando da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 16:44

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 16:44

PMs da reserva vão atuar na segurança da Ufes Crédito: Kaique Dias
Dois professores, dois servidores técnico-administrativos da Ufes, além de três policiais militares vão compor um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar os cursos de capacitação em Direitos Humanos, que serão ministrados para os PMs da reserva, que vão atuar na segurança nos campi da universidade.
O policial que vai coordenar o grupo que atuará na Ufes será escolhido pela Reitoria, com a concordância do comando da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A administração da universidade informou que o processo de seleção dos policiais da reserva por parte da PM já teve início. A seleção inclui exames médicos, físicos e psicológicos, além de análise do histórico funcional do candidato.
Veja quem são os membros que compõem o grupo de trabalho:
- Gelson Silva Junquilho  coordenador (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania)
- Renato Carlos Schwab Alves  sub-coordenador (Prefeitura Universitária)
- Alexandre Severino Pereira - membro (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas)
- Brunela Vieira de Vincenzi  membro (Comissão de Direitos Humanos da Ufes)
- Marcos Almeida de Oliveira  membro (Major da PMES)
- Adriana Bravin Tome  membro (Capitão da PMES)
- Clara Adriana da Fraga  membro (Capitão da PMES)
Com informações do site da Ufes

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