Grupo de trabalho elabora capacitação para PMs que vão atuar na Ufes

Dois professores, dois servidores técnico-administrativos da Ufes, além de três policiais militares vão compor um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar os cursos de capacitação em Direitos Humanos, que serão ministrados para os PMs da reserva, que vão atuar na segurança nos campi da universidade.
O policial que vai coordenar o grupo que atuará na Ufes será escolhido pela Reitoria, com a concordância do comando da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A administração da universidade informou que o processo de seleção dos policiais da reserva por parte da PM já teve início. A seleção inclui exames médicos, físicos e psicológicos, além de análise do histórico funcional do candidato.
Veja quem são os membros que compõem o grupo de trabalho:
- Gelson Silva Junquilho coordenador (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania)
- Renato Carlos Schwab Alves sub-coordenador (Prefeitura Universitária)
- Alexandre Severino Pereira - membro (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas)
- Brunela Vieira de Vincenzi membro (Comissão de Direitos Humanos da Ufes)
- Marcos Almeida de Oliveira membro (Major da PMES)
- Adriana Bravin Tome membro (Capitão da PMES)
- Clara Adriana da Fraga membro (Capitão da PMES)
Com informações do site da Ufes