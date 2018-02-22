Grupo de rodoviários marca protesto para esta sexta-feira em Vitória

Ônibus em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um grupo que faz oposição à atual gestão do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) promete uma manifestação na manhã desta sexta-feira (23), em Vitória. O ato é contra a decisão liminar do Superior Tribunal do Trabalho (TST) , em Brasília, que reduziu o reajuste salarial da categoria de 3% para 1,8%.

A concentração do protesto está marcada as 7h, em frente a uma loja de materiais de construção, na Avenida Vitória. Segundo o movimento, de lá, os rodoviários vão convocar motoristas e cobradores que estiverem passando na avenida para formarem uma fila indiana que deve seguir em marcha lenta em direção à Praça Oito, no Centro da Capital.

Your browser does not support the audio element. Grupo de rodoviários marca protesto para sexta-feira em Vitória

Acionado pelo Gazeta Online, o presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, disse que o ato não é coordenado pelo sindicato e se posicionou contra a ação.

De acordo com um dos organizadores do movimento de oposição, Valdecy Laurindo, cerca de 500 rodoviários vão aderir ao ato. "Se o sindicato não faz nada para defender a classe, nós mesmos faremos. Vamos sair em fila indiana, com cerca de 500 rodoviários, da Avenida Vitória e andar rumo à Praça Oito no Centro. Iremos ocupar duas faixas da avenida e os ônibus terão de vir atrás, em marcha lenta. Nosso intuito não é atrapalhar a vida da população, mas sim mostrar nossa indignação a respeito dessa redução no nosso aumento. A categoria não confia na atual gestão e por isso decidiu protestar sem a participação do sindicato ".

O presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, ressaltou que o ato não tem nenhuma ligação com o sindicato e garantiu que os ônibus continuam circulando normalmente nesta sexta-feira (23).

O sindicato não vai fazer manifestação nenhuma, não há greve e os ônibus vão circular normalmente. E qualquer ato que seja feito deste tipo, que não seja do Sindirodoviários, é ilegal e quem o fizer terá de arcar com as consequências. Essas pessoas que estão planejando essa manifestação em fila indiana acabam prejudicando a categoria com a irresponsabilidade delas Edson Bastos, presidente do Sindirodoviários

O movimento de oposição, segundo Valdecy Laurindo, está revoltado com a falta de empenho do Sindirodoviários a respeito da liminar do TST, que decretou a redução do reajuste salarial. No entanto, Edson Bastos disse que já foram tomadas medidas a respeito da decisão.

"Nós já estamos com uma advogada em Brasília que está tomando as medidas cabíveis para reverter a situação da redução do reajuste. Vamos tomar medidas cabíveis e legais. Não adianta os rodoviários tentarem fazer manifestação aqui porque quem decide isso está em Brasilia", conclui Edson Bastos.

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