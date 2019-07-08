Grupo de jovens recolhe doações de agasalhos em Vila Velha

Caminhada recolheu agasalhos na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Iêza Teixeira de Oliveira

O grupo de jovens da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha , se reuniu neste domingo (7) para uma ação solidária nas ruas da cidade. Com um carro de som e cartazes, os amigos recolheram doações de agasalhos que serão doados a instituições neste inverno.

De acordo com uma das participantes da equipe de ações sociais, Iêza Teixeira de Oliveira, todo o grupo é formado por aproximadamente 200 pessoas, mas são cerca de 50 jovens os responsáveis por serviços em vários períodos do ano, como Páscoa, Natal, Dia das Crianças e no inverno, entre junho e junho.

"Nós pedimos autorização da prefeitura, tivemos apoio da Guarda Municipal e alugamos um carro de som. A caminhada já acontecia antes, mas havia parado a alguns anos, mas aconteceu ano passado, esse ano e deve acontecer todos os anos agora, queremos manter", explica.

"ABRE A JANELA E JOGUE O COBERTOR"

Antes de sair com o carro de som, a campanha havia sido divulgada e teve pontos para doações. Iêza explica que a caminhada deste domingo foi o encerramento da campanha. Os moradores dos prédios que estavam no percurso da caminhada foram avisados antes e o interessante, como frisa a jovem, é que os moradores jogam as doações pela janela dos edifícios e a equipe de serviços sociais recolhe sempre cantando "abre a janela e jogue o cobertor".

Devido ao tempo que a campanha durou, uma quantidade generosa de doações foi recolhida e devem ser distribuídas ainda nesta semana às instituições para ajudar a quem mais precisa e quem participa garante que a ação é gratificante e um ato de amor ao próximo.

"É muito gratificante fazer isso. Para nós que somos católicos é um verdadeiro ato de amor ao próximo, então a gente gosta de alinhar as atividades da igreja com ações sociais porque é isso que de fato faz com que a igreja se mantenha no discurso de amor ao próximo e a gente acredita muito que seja o retrato da nossa juventude.

A caminhada aconteceu neste domingo, de segunda-feira (8) até quinta-feira (11) o grupo irá separar e depois distribuir os itens doados. "Já temos algumas sugestões de instituições, vamos entrar em contato com eles essa semana para realizar a entrega, mas aceitamos novas sugestões, porque recolhemos muita doação", explica.





CAMPANHA DO AGASALHO

Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica também realiza uma Campanha do Agasalho, que começou em junho e vai até 31 de julho. O ponto de entrega de doações é na recepção da prefeitura, em Alto Lage, das 12h às 19h. A ideia é entregar o material recolhido para casas de repouso de idosos e abrigos para crianças localizados na cidade. Em caso de dúvidas ou informações, o telefone para contato é 3354-5822.

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória informa que quem quiser doar pode entregar diretamente no Centro-Pop ou nos serviços de acolhimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, como a Hospedagem Noturna e o Albergue do Migrante.

1 - Centro-Pop - localizado na Avenida Dário Lourenço de Souza, s/n, Mário Cypreste, em frente ao Tancredão e próximo ao Sambão do Povo.

2 - Hospedagem Noturna - Rua José Marcelino, 175, Cidade Alta (atrás da Catedral).

3 - Albergue do Migrante - Avenida Dário Lourenço de Souza, s/n, Mario Cypreste.

OUTRAS PREFEITURAS

A reportagem do Gazeta Online demandou outras prefeituras e aguarda retorno sobre ações desenvolvidas para receber e entregar agasalhos doados.