Grupo de Afonso Cláudio protesta na frente da Sedu, em Vitória

Protesto contra fechamento de escolas no interior, na Avenida Cezar Hilal, em Vitória Crédito: Silvani/WA

Um grupo de pessoas fez um protesto em frente à Secretaria de Estado da Educação (Sedu), em Vitória, contra fechamento de escolas em Afonso Cláudio, no interior do Estado.

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, cerca de 70 pessoas seguiram em protesto pela Avenida César Hilal, onde fica a sede da Sedu, com direção ao Centro de Vitória. Já de acordo com o organizador da manifestação, o presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba, Pedro Vill, 110 pessoas participaram do ato. Ainda segundo Pedro Vill, outros sindicatos participaram do protesto.

movimento que aconteceu na última quinta-feira (25), em Afonso Cláudio. O pedido é para que três escolas estaduais, que funcionam na zona rural do município, não sejam fechadas. A manifestação dá continuidade a um. O pedido é para que três escolas estaduais, que funcionam na zona rural do município, não sejam fechadas.

Na ocasião do protesto em Afonso Cláudio, a Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio informou que as escolas Jose Giestas, em Vila Pontões; José Roberto Christo, em Piracema e Maria de Abreu Alvim, em Fazenda Guandu estão funcionando normalmente e ofertaram vagas para todas as turmas do Ensino Fundamental e 2ª e 3ª série do Ensino Médio, durante o período da Chamada Pública Escolar.

Sobre a falta de diálogo, a superintendência afirmou que reuniões foram realizadas com as comunidades e as famílias para tratar da baixa procura por vagas na 1ª série do Ensino Médio. Por conta disso, não houve formação de turmas para o ano letivo de 2018, segundo a Sedu.

Informou ainda que essas vagas foram remanejadas para as escolas mais próximas de cada comunidade, sendo garantido o transporte escolar a todos os estudantes.