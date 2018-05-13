Gripe: quase 100 mil pessoas são vacinadas no Dia D

Crédito: Agência Brasil

Neste sábado (12), aconteceu o Dia D de vacinação contra a gripe. Em todo Espírito Santo, 99.056 doses foram aplicadas. Com isso, desde o início da campanha, em 23 de abril, até este sábado (12), foram vacinadas 406.729 pessoas dos grupos prioritários com meta estabelecida (51,70%) e 68.156 pessoas nos grupos prioritários em que são apenas monitoradas as doses aplicadas, totalizando 474.885 vacinados.

Os grupos com maiores coberturas de vacinação até o momento são os idosos (63,44%), indígenas (61,08%), puérperas (59,92%) e professores (47,23%). Já os grupos com menores coberturas são crianças de 6 meses a menores de 5 anos (40,64%), trabalhadores da saúde (37,64%) e gestantes (43,56%).

A 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza começou no dia 23 de abril e vai até o dia 1º de junho. No Espírito Santo, 963.932 pessoas estão entre o público-alvo da campanha, que tem como meta imunizar pelo menos 90% (867.538) dessa população, conforme estabelece o Ministério da Saúde.

Grupo prioritário

- Crianças de 6 meses até menores 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias);

- Trabalhadores de saúde;

- Gestantes;

- Puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto);

- Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais;

- Povos indígenas;

- Pessoas com 60 anos ou mais;

-Professores que atuam em sala de aula em escolas públicas e privadas de ensino infantil, fundamental, médio e superior;

- População privada de liberdade;

- Adolescentes e jovens sob medida socioeducativa;