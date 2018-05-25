Greve muda linha de produção e Arcelor libera funcionários

ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo Crédito: Edson Chagas/ A Gazeta

A greve dos caminhoneiros, que chegou ao quarto dia nesta quinta-feira (24), tem afetado empresas capixabas. A ArcelorMittal afirma que a paralisação impactou o fluxo na parte administrativa em sua fábrica e, por conta da dificuldade em operar com a ausência de certos produtos  que não chegam devido à falta de combustível  parte do quadro de funcionários foi liberada e não vai comparecer à empresa para trabalhar nesta sexta (25).

"A ArcelorMittal Tubarão informa que a crise do desabastecimento é grave e preocupante. Para manutenção de sua produção, com segurança de seus ativos e das pessoas, a empresa vem tomando todas as medidas possíveis e executando uma série de planos de contingenciamento", pontuou.

A fábrica da ArcelorMittal operou sem dificuldades nesta quinta. A instituição contou ainda que um número de profissionais trabalhará de casa, enquanto outros funcionários, que possuem demandas mais urgentes, vão desempenhar suas atividades normalmente na sede.

Com um quadro atual de 5.600 empregados, a ArcelorMittal não soube dizer quantos deles estarão ausentes nesta sexta.