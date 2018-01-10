Greve dos rodoviários termina nesta quarta-feira (10), diz sindicato

Ônibus do Sistema Transcol estão circulando com frota reduzida Crédito: Eduardo Dias

Após duas semanas de frota reduzida nas ruas e população passando sufoco para pegar ônibus, a greve dos rodoviários termina nesta quarta-feira (10). É o que promete Edson Bastos, presidente do sindicato da categoria, ao afirmar que, logo depois do julgamento do dissídio, motoristas e cobradores voltam a realizar todas as viagens.

O julgamento está marcado para as 13h30, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em Vitória, e durante a sessão serão apreciadas as reivindicações da categoria, tais como reajuste salarial com base na inflação mais 5% de ganho real e pagamento integral do plano de saúde. Bastos diz que apenas a diretoria da entidade vai participar da audiência e não há convocação de assembleia dos rodoviários, embora não seja descartada a possibilidade de grupos se reunirem nas imediações do Tribunal.

"Quando terminar o julgamento, vamos passar um informativo para a categoria. Decisão da Justiça a gente cumpre, mesmo se não atenderem o que foi pedido. Nesse caso, todos voltam ao trabalho, mas vamos recorrer da decisão", ressalta o presidente do Sindirodoviários.

A expectativa de Bastos é que o Judiciário determine um aumento superior ao oferecido pelas empresas, de 1,83% para reposição de perdas, e até mesmo maior que o índice sugerido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), de 3%. "Esperamos que o reajuste seja melhor que as propostas feitas", comenta.

O impasse na negociação entre trabalhadores e empresas motivou a greve e obrigou a Justiça a intervir. O fim do movimento, porém, não deve aliviar totalmente a situação dos usuários do sistema de transporte público. Em janeiro, contratualmente, está previsto reajuste da tarifa do Transcol e um dos componentes para o cálculo do preço da passagem é o salário dos rodoviários.

há uma proposta das empresas de 15,97% - e até mesmo se o aumento vai ser concedido, a assessoria de imprensa do órgão informou apenas que "ainda não houve a reunião do conselho, não é possível confirmar a data em que ela será realizada e não há novidades sobre o assunto". A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), que preside o conselho tarifário, não informa quando os conselheiros vão se reunir para discutir o tema. Questionada sobre o encontro, índice de reajuste -- e até mesmo se o aumento vai ser concedido, a assessoria de imprensa do órgão informou apenas que "ainda não houve a reunião do conselho, não é possível confirmar a data em que ela será realizada e não há novidades sobre o assunto".