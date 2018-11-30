Greve dos rodoviários na Grande Vitória será decidida no domingo

Crédito: Vitor Jubini

Durante audiência de conciliação entre rodoviários e empresas na sede do Tribunal Regional do Trabalho na tarde desta sexta-feira (30), GVBus e Setpes ofereceram uma contraproposta de reajuste de 3% nos salários. Ao anunciar a greve, a categoria pedia 4% de reajuste mais a inflação tanto nos salários quanto no tíquete-alimentação e plano de saúde.

O representante do Sindirodoviários presente na audiência, Lucio Lima, disse que a contraproposta é um avanço, diante dos 2% de reajuste oferecidos pelas empresas anteriormente, mas que ainda não atinge o que a categoria quer. A contraproposta será apresentada aos rodoviários durante assembleia que será realizada no domingo (2), quando a categoria votará se aceita ou não a oferta das empresas.

"Nós tivemos uma assembleia na última terça-feira (27) e uma proposta muito próxima disso foi recusada de forma unânime pela categoria; provavelmente isso também será recusado, obviamente que é um avanço, mas está muito longe daquilo que é almejado pela categoria", disse.

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JUSTIÇA VAI DEFINIR QUANTIDADE DE ÔNIBUS EM CIRCULAÇÃO





Ônibus no Terminal de Carapina Crédito: Bernardo Coutinho

A GVBus e o Setpes entraram na Justiça nesta quinta-feira (29) para a manutenção de 100% da frota programada de ônibus na próxima segunda-feira (03). A ação, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), pede, também, caso não seja mantida a totalidade dos ônibus, que seja determinado o percentual de 90% da frota programada para os horários de pico, entre 6h e 9h da manhã, bem como das 17h às 20h e nos demais horários com o mínimo de 70% da frota programada. Até as 17 horas desta sexta-feira, essa ação ainda não havia sido analisada pela Justiça.

A petição, feita pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) em conjunto com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), diz ainda que "outro ponto de caráter necessário é que os veículos transitem com a integralidade da tripulação para aquelas linhas que demandem a utilização de cobrador, haja vista que atualmente é impossível o trânsito sem tal profissional".

" VAMOS RECORRER", DIZ ADVOGADO

Em entrevista ao Gazeta Online, o advogado do Sindirodoviários, Elton Borges, afirmou que está aguardando a manifestação da Justiça. "Se vier a decisão judicial, nós vamos cumpri-la, dentro do que for cabível. Vamos analisar, se couber recurso, para poder fazer o recurso nesse sentido. Se for uma decisão desfavorável ao movimento grevista, nós vamos recorrer. Estamos aguardando. Enquanto não vem a decisão, a greve continua".

POLICIAIS NAS GARAGENS E NOS TERMINAIS

As portas das garagens das empresas de ônibus na Grande Vitória vão contar com reforço policial a partir da próxima segunda-feira (03), data prevista para início da paralisação dos rodoviários. De acordo com o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, as tropas especializada e preventiva estarão nas ruas, nos terminais e nas portas das garagens das empresas de transporte de passageiros para evitar piquetes, conflitos e para garantir a segurança e circulação dos ônibus e da população.

EDITAL DE GREVE

Nesta quinta, o sindicato dos rodoviários publicou um edital confirmando a paralisação de segunda . O documento, conforme determina a lei, deve ser publicado com 72 horas de antecedência à paralisação. Os rodoviários prometem cruzar os braços a partir da zero hora da próxima segunda-feira (3). No edital, é prometida, durante a paralisação, a circulação de 30% da frota dos ônibus que operam o sistema.

Edital da greve dos rodoviários publicado na edição desta quinta em A GAZETA Crédito: Reprodução

APROVAÇÃO

A aprovação pela greve ocorreu nesta terça-feira (27) após duas assembleias com os rodoviários. Eles não aceitaram a proposta dos patrões de reajuste linear de 2% nos salários, tíquete-alimentação e plano de saúde.

Os rodoviários pedem 4% de reajuste da inflação mais o ganho real. Atualmente, o salário dos motoristas é de R$ 2.228 e do cobrador é de R$ 1.150, o tíquete é de R$ 696. Já tivemos cinco reuniões e nada foi resolvido, a classe está insatisfeita, afirma o presidente do Sindirodoviários.