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Manifestações

Greve dos rodoviários é o sétimo ato da categoria do ano

De janeiro a agosto deste ano, o Sindirodoviários promoveu sete atos de manifestação na Grande Vitória. As ações deixaram a população sem ônibus em diversas regiões

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 08:07

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

12 ago 2019 às 08:07
A greve do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) iniciada na manhã desta segunda-feira (12) é o sétimo ato de paralisação promovido pela categoria neste ano na Grande Vitória.
> Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
Em janeiro, rodoviários de três empresas pararam as atividades na Serra e em Vila Velha. Eles alegaram falta de pagamento. O movimento deixou cerca de 400 ônibus parados. Assim como acontece hoje, à época houve pontos lotados e esperas nos terminais.
Ônibus parados por conta da greve na garagem da Viação Nova, em São Francisco, Cariacica. Crédito: Fernando Madeira
> Governo estuda acionar a Justiça para garantir Transcol nas ruas
Um mês depois, motoristas e cobradores da Viação Santa Zita, no bairro Marcílio de Noronha, protestaram em frente à garagem da empresa. Mais de mil funcionários ficaram parados e 280 ônibus deixaram de circular. De acordo com representantes do sindicato dos rodoviários, a manifestação aconteceu por causa da jornada reduzida de trabalho adotada pela empresa.
> Não chegou ao trabalho por conta da greve? Veja seus direitos
Em junho, dez sindicalistas foram detidos por esvaziar os pneus de ônibus na Serra durante os protestos contra a reforma da previdência e os cortes na educação. A paralisação atrasou os horários de circulação dos coletivos.
Na primeira semana de julho, os rodoviários fizeram três protestos contra a retirada dos cobradores nos novos ônibus do Transcol com ar-condicionado. Durante as manifestações, a categoria já destacava preocupação com a perda de postos de trabalho, já que os novos ônibus aceitarão apenas passageiros com o cartão integrado ao Bilhete Único, não tendo a função do cobrador nesses coletivos. 

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