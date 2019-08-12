Greve dos rodoviários é o sétimo ato da categoria do ano

A greve do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo () iniciada na manhã desta segunda-feira (12) é o sétimo ato de paralisação promovido pela categoria neste ano na Grande Vitória.

Em janeiro,. Eles alegaram falta de pagamento. O movimento deixou cerca de 400 ônibus parados. Assim como acontece hoje, à época houve pontos lotados e esperas nos terminais.

Um mês depois,. Mais de mil funcionários ficaram parados e 280 ônibus deixaram de circular. De acordo com representantes do sindicato dos rodoviários, a manifestação aconteceu por causa da jornada reduzida de trabalho adotada pela empresa.

Em junho,de ônibus na Serra durante os protestos contra a reforma da previdência e os cortes na educação. A paralisação atrasou os horários de circulação dos coletivos.

Na primeira semana de julho, os rodoviários fizeram três protestos contra a retirada dos cobradores nos novos ônibus do Transcol com ar-condicionado. Durante as manifestações, a categoria já destacava preocupação com a perda de postos de trabalho, já que os novos ônibus aceitarão apenas passageiros com o cartão integrado ao Bilhete Único, não tendo a função do cobrador nesses coletivos.