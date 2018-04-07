Greve dos professores continua e categoria recorrerá de ilegalidade

Professores da escola Padre Anchieta, em Vitória, estão participando do movimento Crédito: Google Maps | Reprodução

Mesmo com a decisão judicial declarando o movimento ilegal e determinando o retorno imediato ao trabalho, a greve dos professores da rede municipal de Vitória vai continuar e a categoria irá recorrer a decisão. Na quinta-feira (5), os professores se reuniram para discutir a notificação da Justiça que determina multa de R$ 4 mil caso a decisão seja descumprida.

Nós fomos notificados da ilegalidade, mas discutimos em assembleia e entendemos que nosso movimento é procedente e pertinente. Estamos há quatro anos sem nenhuma recomposição salarial. Tudo aumentou nesse país e nossos salários estão parados. Isso é uma revolta muito grande da categoria. Nós achamos injusto e ilegal é um juiz receber R$ 4 mil de auxílio-moradia, explica Paulo Loureiro, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes).

Ainda de acordo com Paulo, cerca de 600 professores fazem parte do movimento. Segundo ele, os 3% de reposição da perda em relação à inflação de 2017 apresentada pela Prefeitura de Vitória não é suficiente. A categoria luta por 28,3% que representa a recomposição salarial dos últimos quatro anos.

A decisão judicial aponta que o movimento foi considerado ilegal porque o sindicato não aguardou o final das negociações para deflagrar o movimento paredista já que uma rodada de negociação estava marcada para a próxima quarta-feira (12). De acordo com o desembargador Délio José Rocha Sobrinho, relator da decisão, o esgotamento da via negocial é condição para a paralisação dos serviços.

No entanto, Loureiro afirma que no momento de negociação a prefeitura apresentou o reajuste de 3% para a imprensa, sendo que o assunto ainda estava sendo discutido com a categoria.

Quando chegamos na mesa a proposta já estava posta. Isso a gente negocia na mesa e não na imprensa. Questionamos que o reajuste foi muito pouco, mas a prefeitura disse que era o limite e que regularia o plano de carreira a partir do mês de julho. Nossos planos de carreira estão congelados há dois anos. Debatemos isso em assembleia e definimos a greve com 72 horas de antecedência. Até hoje não teve um momento para voltar esse debate. Nós queremos dialogar com a administração municipal.

Ainda de acordo com a decisão, a interrupção total dos serviços educacionais, tidos como essenciais, é inconstitucional. No entanto, Loureiro rebateu afirmando que o reajuste também está previsto na legislação. A gestão administrativa descumpre a lei e a Justiça não toma nenhuma providência contra a prefeitura.

MOVIMENTO DE GREVE

A greve dos professores reivindicando a recomposição salarial, as condições de trabalho e pagamento do planos de carreira começou no último dia 26 de março. A decisão da Justiça determinando o retorno dos trabalhadores foi expedida na última segunda-feira (2). De acordo com o Sindiupes, cerca de 70% das escolas municipais estão participando do movimento.

Já a Secretaria Municipal de Educação de Vitória informou, por meio de nota, que, nesta sexta-feira (6), 90% dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e 80% das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) estão funcionando. As unidades de ensino que não funcionarem terão de cumprir reposição assegurando o direito do aluno aos dia letivos.

A Prefeitura de Vitória informou, por meio de nota, que "lamenta que o Sindiupes tenha levado alguns trabalhadores à manutenção da greve mesmo ela tendo sido declarada ilegal pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, trazendo inúmeros prejuízos à escolarização de centenas de estudantes".

A prefeitura declarou ainda que acolheu quatro das cinco reivindicações da categoria durante as duas reuniões realizadas em mesa de negociação. E a Procuradoria Geral do Município (PGM) informou que já determinou que a prefeitura proceda com as medidas cabíveis.