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Greve dos caminhoneiros: veja o que funciona nesta terça-feira (29)

Apesar da greve continuar, os serviços na Grande Vitória voltaram ao normal. Em Marataízes, as aulas das escolas municipais foram suspensas até o dia 4 de junho

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 20:46
Ônibus do sistema Transcol vão operar normalmente nesta terça-feira (29) Crédito: Bernardo Coutinho
A greve dos caminhoneiros chega ao 9º dia nesta terça-feira (29). Devido à dificuldade de acesso a combustível, as escolas municipais de Marataízes, na região Sul do Estado, tiveram as aulas suspensas. Apesar dos transtornos, os ônibus do sistema Transcol vão operar normalmente na Grande Vitória. Escolas e faculdades informaram que, até o momento, não tiveram o funcionamento alterado. Veja a lista completa com o que funciona em serviços públicos e particulares.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja repercussões
ÔNIBUS
A expectativa é que os ônibus do sistema Transcol operem normalmente esta semana, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). Ainda de acordo com a GVBus, a frota vai circular conforme o quadro de horários da Ceturb-ES. Já o Setpes, responsável pelo transporte municipal de Vitória, informou que 100% da frota está rodando normalmente na Capital.
REPARTIÇÕES PÚBLICAS
GOVERNO DO ESTADO
O expediente seguirá normal nas repartições públicas estaduais.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória informou que o funcionamento em todas as áreas foi normal nesta segunda-feira (28) e permanecerá normal nesta terça-feira (29).
PREFEITURA DA SERRA
O expediente foi normal na Prefeitura da Serra nesta segunda-feira (28) e seguirá sem alteração nesta terça-feira (29). As aulas, os serviços de saúde, incluindo consultas, exames, transporte em ambulâncias e transporte sanitário, funcionam normalmente no município.
Além disso, o recolhimento de lixo também seguirá a programação normal. Já a Guarda Municipal tem atuado em rodízio de patrulhamento com as viaturas, mas segundo a prefeitura, a iniciativa não compromete os serviços prestados à comunidade.
PREFEITURA DE VILA VELHA
A Prefeitura Municipal de Vila Velha informa que as aulas seguem normal nas escolas da rede municipal em Vila Velha. A Semed esclarece ainda que em relação as merendas o estoque até o momento segue suprindo a necessidade dos alunos da rede. A Secretaria de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito informa também que a Guarda Municipal circula normalmente. Outros serviços em relação a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, como a coleta de lixo e outros, estão mantidos.
PREFEITURA DE CARIACICA
De acordo com Secretaria Municipal de Educação de Cariacica(Seme), as atividades nas unidades de ensino do município permanecem normais conforme calendário letivo e nenhuma escola precisou suspender aulas.
As unidades de saúde e pronto-atendimentos funcionaram normalmente nesta segunda-feira (28) e não há previsão de alteração no expediente nesta terça-feira (29).
Em relação aos agentes de trânsito, a administração municipal informou que a reserva de combustível está garantida na cidade até a próxima terça-feira (29). No momento, não há necessidade de rodízio ou retirada de viaturas.
Já sobre a coleta de lixo, a prefeitura explicou que, de acordo com a empresa contratada, devido aos transtornos da greve dos caminhoneiros, podem ocorrer atrasos em algumas rotas, mas o serviço de recolhimento está mantido.
PREFEITURA DE MARATAÍZES
A Prefeitura de Marataízes decretou que o abastecimento será feito apenas em transportes essenciais como viaturas da Guarda Municipal, veículos e ambulância que encaminham pacientes para tratamento de saúde como oncologia e hemodiálise. O recolhimento de lixo na cidade será realizado de forma regular enquanto houver reserva de combustível.
Em relação as escolas municipais, as aulas foram suspensas retornando apenas no dia 4 de junho, em virtude das dificuldades no transporte de alunos, professores e da distribuição de merenda e dos materiais de limpeza nas unidades.
Já o expediente na prefeitura irá funcionar normalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que o funcionamento em todo o Poder Judiciário Estadual será normal nesta terça-feira (29).
BANCOS
Não haverá nenhuma mudança no expediente das instituições bancárias no Estado, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
SAÚDE
HOSPITAIS ESTADUAIS
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que todos os serviços estão funcionando normalmente nos hospitais estaduais.
HOSPITAL MERIDIONAL
O Hospital Meridional vai funcionar normalmente nesta terça-feira (29).
VITÓRIA APART HOSPITAL
O funcionamento do hospital vai ser normal nesta terça-feira (29). Os serviços da unidade não foram afetados pela greve dos caminhoneiros.
UNIMED
O Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias) e a Maternidade Unimed Vitória vão funcionar normalmente nesta terça-feira (29).
HOSPITAL METROPOLITANO
O Hospital Metropolitano informou que o funcionamento para esta terça-feira (29) está mantido normalmente e, por enquanto, nenhuma consulta ou cirurgia precisou ser remarcada. Apesar da entrega de alguns itens ter ficado comprometida nesses últimos dias, a unidade conseguiu a reposição localmente e está fazendo adequações internas. Em princípio, não houve prejuízo para o atendimento aos pacientes.
SEGURANÇA
POLÍCIA
A Polícia Civil informou que não houve nenhuma alteração na rotina, as delegacias estão funcionando normalmente.
EDUCAÇÃO
ESTADO
A Secretaria de Educação do Estado informou que o funcionamento das escolas estaduais será normal nesta terça-feira (29).
LEONARDO DA VINCI
A escola Leonardo da Vinci, em Vitória, informou que o funcionamento da unidade será normal nesta terça-feira (29). Não há nenhuma alteração prevista no colégio.
DARWIN
Até o momento não houve nenhuma alteração nos horários. Todas as unidades vão funcionar normalmente.
COLÉGIO SALESIANO
O funcionamento será normal na escola nesta terça-feira (29).
ESCOLA MONTEIRO
O colégio vai funcionar normalmente nesta terça-feira (29).
CATÓLICA DE VITÓRIA
Até o momento não foi previsto nenhuma alteração ou cancelamento das aulas.
FDV
Não há nenhuma alteração no horário de funcionamento da faculdade. 
IFES
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) informou que as atividades administrativas e acadêmicas serão mantidas normalmente nesta terça-feira (29) em todos os campi. Outras atualizações sobre o funcionamento do Ifes durante o período que se mantiver a greve serão atualizadas diariamente nos canais oficiais da instituição.
UFES
O funcionamento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) será normal nesta terça-feira (29). Todas as atividades acadêmicas e administrativas na universidade estão mantidas.
UVV
O funcionamento será normal nesta terça-feira (29) tanto no turno matutino quanto no turno noturno. O vestibular da instituição que aconteceria neste domingo (27) precisou ser adiado. A nova data para o processo seletivo ainda não foi divulgada pela universidade.
FAESA
As aulas estão mantidas normalmente nesta terça-feira (29).
MULTIVIX
As aulas estão confirmadas em todas as unidades da Multivix nesta terça-feira (29).
EMESCAM
A Emescam funcionará normalmente nesta terça-feira (29). Todas as aulas estão mantidas.
SUPERMERCADOS
A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que não há um posicionamento da associação sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos pois não é uma decisão coletiva. De acordo com a Acaps, cada empresa deverá decidir seu horário individualmente. 
BARES E RESTAURANTES
Os bares e restaurantes estão sendo afetados pela greve de caminhoneiros, mas o setor tem tentado atender a todos os clientes, segundo o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado (Sindbares), Rodrigo Miguel Vervloet. Para ele, o acordo traçado neste domingo (27) vai permitir que os estabelecimentos continuem servindo a população.

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