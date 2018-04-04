Greve de professores de Vitória não tem data para acabar

A greve dos professores municipais de Vitória não tem data para acabar. É que o garante Paulo Loureiro diretor de assuntos jurídicos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes). Apesar da Justiça ter determinado o fim imediato da greve, Loureiro afirmou que o sindicato ainda não foi notificado judicialmente e, até que isso aconteça, a decisão é que a paralisação continue. "Ouvimos essa notícia de que a Justiça determinou o fim da greve, mas ainda não fomos notificados e, até que isso aconteça, manteremos a paralisação", explica Loureiro.