Greve de professores de Vitória não tem data para acabar

A greve dos professores municipais de Vitória não tem data para acabar. É que o garante Paulo Loureiro diretor de assuntos jurídicos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes). Apesar da Justiça ter determinado o fim imediato da greve, Loureiro afirmou que o sindicato ainda não foi notificado judicialmente e, até que isso aconteça, a decisão é que a paralisação continue. "Ouvimos essa notícia de que a Justiça determinou o fim da greve, mas ainda não fomos notificados e, até que isso aconteça, manteremos a paralisação", explica Loureiro.
Nesta quinta-feira (5), pela manhã, acontece uma assembleia da categoria e a pauta será a avaliação da greve que começou no último dia 26. Caso o sindicato seja notificado pela Justiça, o assunto, então, entrará na pauta para ser debatido.
Loureiro também informou que, pela contagem do sindicato, ao menos 60% das unidades educacionais de Vitória não estão funcionando. Já a Secretaria de Educação da Capital explicou que, até a tarde de desta quarta-feira (4), 80% das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) estavam funcionando. Enquanto 90% dos Centros Municipais de Educação Infantil retomaram as atividades.