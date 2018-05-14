Greve da PM: seis deputados estaduais serão ouvidos nesta segunda

Audiência começou pouco antes das 9 horas desta segunda-feira Crédito: Vilmara Fernandes

Entre as testemunhas que vão prestar depoimento na manhã desta segunda-feira (14) na primeira audiência para ouvir testemunhas e réus acusados de participarem da greve da Polícia Militar, estão seis deputados estaduais, que foram indicados pelas defesas.

Theodorico Ferraço, Janete de Sá, Bruno Lamas, Josias da Vitória, Euclério Sampaio e Marcelo Santos falariam a partir das 10 horas, mas houve atrasos e ainda não começaram a depor. Os deputados são testemunhas das rés Flávia Roberta Arvellos Aguiar Pontes, Raquel Fernandes Soares Nunes, Bianca da Cruz e Silva, Gilmara Silveira Rodrigues Vazzoler, Bruna Santos Brioschi e Clayde Berger de Oliveira, respectivamente.

A primeira audiência estava prevista para começar às 8 horas, mas houve um atraso de cerca de 50 minutos. Nesta segunda-feira e nesta terça-feira são ouvidas apenas testemunhas e rés em um dos processos, referente à participação dos familiares de policiais militares na paralisação.

Antes de começar a audiência, a juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, afirmou que não será permitido nenhuma manifestação das rés. Não permitirei o uso político desse processo em nenhum sentido. Trabalhamos para ter um processo justo, afirmou.

Primeiro falam as testemunhas de acusação, todas indicadas pelo Ministério Público Estadual. São quatro policiais militares. Depois os deputados e outras três testemunhas encerram a manhã de audiência, todas indicadas pela defesa de seis rés. Já à tarde, após intervalo, serão ouvidas outras 15 testemunhas indicadas pela defesa de três rés. Outras testemunhas e as mulheres acusadas serão ouvidas apenas na terça.

DEPUTADOS QUE DEPÕEM NESTA SEGUNDA

- Theodorico Ferraço (testemunha de Flávia Roberta Arvellos Aguiar Pontes)

- Janete de Sá (testemunha de Raquel Fernandes Soares Nunes)

- Bruno Lamas (testemunha de Bianca da Cruz e Silva)

- Josias da Vitória (testemunha de Gilmara Silveira Rodrigues Vazzoler)

- Euclério Sampaio (testemunha de Gilmara Silveira Rodrigues Vazzoler)

- Marcelo Santos (testemunha de Bruna Santos Brioschi)

CRIMES QUE RESPONDEM AS RÉS

- Angela Souza Santos - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Bianca da Cruz e Silva - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Bruna Santos Brioschi - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Cláudia Gonçalves Bispo - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Clayde Berger de Oliveira - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Débora Caroline Will - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Flávia Roberta Arvellos Aguiar Pontes - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Gilmara Silveira Rodrigues Vazzoler - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Izabella Renata Andrade da Costa - Embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa

- Jocilene Moreira Andrade - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Laís Soares Fernandes - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Larissa Assumção da Silva - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime, fuga de pessoa presa submetida a medida de segurança e organização criminosa

- Raquel Fernandes Soares Nunes - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa

- Tamires Severina da Silva - Atentado contra a segurança pública, incitação ao crime, desacato e organização criminosa

DEFESAS

O advogado Tadeu Fraga de Andrade defende três rés no processo, mas não quis revelar o nome delas. Ele afirmou à reportagem estar tranquilo quanto às acusações feitas pela primeira testemunha, ouvida nesta manhã. "Acredito que o MP ainda não teve condição de fazer a prova que alegou da denúncia. Vamos esperar as demais testemunhas de acusação", declarou.

Andrade explicou que não indicou testemunhas de defesa, apenas provas documentais, porque não achou necessidade.

Advogado de outras três mulheres, Victor Abreu acredita que existe uma distância entre a denúncia de organização criminosa do Ministério Público Estadual e o ato das mulheres. "Elas estavam apenas reivindicando melhorias de trabalho e salariais. Isso é legítimo, tanto que o Governo não observou o reajuste de acordo com a lei", declarou.

Sobre as consequências da paralisação da Polícia Militar, o advogado acredita que as mulheres não podem pagar pelo que aconteceu. "As consequências existiram mas as mulheres estavam em uma manifestação como acontece nas demais categorias da sociedade. Participar de uma organização criminosa é bem diferente", opinou.

OUTRO PROCESSO