Greve da PM: militares e esposas serão ouvidos em maio

Mulheres de PM acampam em frente ao quartel-general da PM durante a greve de fevereiro. Crédito: Gazeta Online

A Justiça agendou os dias para a audiência de instrução nos processos que apuram o envolvimento de 24 pessoas na greve da Polícia Militar, que aconteceu em fevereiro do ano passado. A Juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, designou os dias 14, 15, 17 e 18 de maio de 2018 para ouvir os réus e as testemunhas.

denunciados pelo Ministério Público na Operação Protocolo Fantasma. Quando foi recebida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a denúncia foi aceita e desmembrada em dois processos: Processo nº 01  Núcleo dos Policiais Militares, que tem 10 réus, e Processo nº 02  Núcleo dos Familiares, com 14 réus. Os 24 réus foramQuando foi recebida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a denúncia foi aceita e desmembrada em dois processos: Processo nº 01  Núcleo dos Policiais Militares, que tem 10 réus, e Processo nº 02  Núcleo dos Familiares, com 14 réus.

As audiências do processo nº2 serão realizadas nos dias 14 e 15 de maio e as do processo nº 1, nos dias 17 e 18 de maio. Todas elas acontecerão no Salão do Tribunal do Júri de Vitória, por conta do grande número de réus. O horário previsto para o início das audiências é as 8h, no período da manhã, e às 13h no período da tarde.

Durante as audiências serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual e pelos advogados de defesa dos réus. Os interrogatórios dos réus serão realizados no segundo dia de audiências de cada processo, ou seja, nos dias 15 e 18 de maio, durante o período da tarde.

DEPUTADOS, SENADORA E PROCURADOR-CHEFE DO MPES

A juíza destacou, porém, que entre as testemunhas arroladas pela defesa, há autoridades que, em virtude de seus cargos, possuem a prerrogativa de escolher data e local em que pretendem prestar os seus depoimentos. Esse direito é previsto no artigo 221 do Código de Processo penal. No entanto, a Magistrada determina que estas pessoas sejam oficiadas para informarem se podem comparecer nos dias já designados.