Greve da PM: militares e esposas serão ouvidos em maio

A Justiça agendou os dias para a audiência de instrução nos processos que apuram o envolvimento de 24 pessoas na greve da Polícia Militar, que aconteceu em fevereiro do ano passado. A Juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, designou os dias 14, 15, 17 e 18 de maio de 2018 para ouvir os réus e as testemunhas.
Os 24 réus foram denunciados pelo Ministério Público na Operação Protocolo Fantasma. Quando foi recebida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a denúncia foi aceita e desmembrada em dois processos: Processo nº 01 Núcleo dos Policiais Militares, que tem 10 réus, e Processo nº 02 Núcleo dos Familiares, com 14 réus.
As audiências do processo nº2 serão realizadas nos dias 14 e 15 de maio e as do processo nº 1, nos dias 17 e 18 de maio. Todas elas acontecerão no Salão do Tribunal do Júri de Vitória, por conta do grande número de réus. O horário previsto para o início das audiências é as 8h, no período da manhã, e às 13h no período da tarde.
Durante as audiências serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual e pelos advogados de defesa dos réus. Os interrogatórios dos réus serão realizados no segundo dia de audiências de cada processo, ou seja, nos dias 15 e 18 de maio, durante o período da tarde.
DEPUTADOS, SENADORA E PROCURADOR-CHEFE DO MPES
A juíza destacou, porém, que entre as testemunhas arroladas pela defesa, há autoridades que, em virtude de seus cargos, possuem a prerrogativa de escolher data e local em que pretendem prestar os seus depoimentos. Esse direito é previsto no artigo 221 do Código de Processo penal. No entanto, a Magistrada determina que estas pessoas sejam oficiadas para informarem se podem comparecer nos dias já designados.
Foram arrolados como testemunhas os deputados estaduais Theodorico Ferraço, Janete de Sá, Bruno Lamas, Josias da Vitória, Euclério Sampaio e Marcelo Santos. Também deverão prestar depoimento a deputada federal Norma Ayub, a senadora Rose de Freitas e o procurador-chefe do Ministério Público do Espírito Santo, Estanislau Tallon Bozi.