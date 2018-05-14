Greve da PM: entenda como serão as audiências de policiais e familiares

As audiências para ouvir os réus acusados de envolvimento na paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo em fevereiro de 2017 começa nesta segunda-feira (14), no Tribunal do Júri do Juízo de Vitória, no Centro da cidade. A Justiça julga 24 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público Estadual (MPES) em dois processos.
Nas audiências, serão ouvidos acusados e testemunhas no processo que define as responsabilidades de cada um no movimento que paralisou a PM em fevereiro. Ainda não será na data que será dado o veredito.
OPERAÇÃO PROTOCOLO FANTASMA
Cerca de um mês após o fim da paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou a Operação Protocolo Fantasma. Foram denunciadas 24 pessoas por envolvimento da greve - 10 militares e 14 familiares. A suspeita é de que essas pessoas tenham articulado o movimento no Estado. Na primeira fase da operação, um PM e a esposa dele foram presos.
ACUSAÇÕES
Os crimes atribuídos aos investigados são formação de organização criminosa, atentado à segurança e ao funcionamento de serviços de utilidade pública, incitação pública à prática de crime, promoção de fuga de pessoa legalmente presa e desacato a funcionário público no exercício da função. As investigações foram realizadas em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar.
DOIS PROCESSOS
O julgamento na Justiça foi dividido em dois processos: o primeiro deles é o do Núcleo dos Policiais Militares. O segundo é relacionado ao Núcleo dos Familiares. O segundo processo será julgado nesta segunda-feira (14) e nesta terça-feira (15). Já o primeiro processo tem julgamento previsto para acontecer entre quinta (17) e sexta-feira (18). Os interrogatórios dos réus acontecem sempre no segundo dia de audiências.
LOCAL DAS AUDIÊNCIAS
As audiências foram marcadas para esta semana e serão conduzidas pela juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, no Tribunal do Júri do Juízo de Vitória, no Centro de Vitória. O local foi escolhido devido à quantidade de pessoas para depor - 93 no total - entre réus e testemunhas. As audiências começam às 8 horas na parte da manhã e 13 horas à tarde, após o intervalo.
ESTRUTURA DO JULGAMENTO
Além das testemunhas, vão atuar nas audiências 19 advogados e 20 servidores do Poder Judiciário, segundo o colunista Leonel Ximenes. Serão oferecidas 89 refeições e cerca de 300 litros de água. Estima-se que cada audiência dure entre 12 e 15 horas durante os quatro dias. A segurança do local será feita por policiais militares posicionados em locais estratégicos no fórum. As testemunhas ficam em local reservado, anexo ao salão do júri.
OS RÉUS
1ª Processo: militares
Aurélio Robson Fonseca da Silva, conhecido como Robinho
Carlos Alberto Foresti
José Ricardo de Oliveira Silva
João Marcos Malta de Aguiar
Leonardo Fernandes Nascimento
Lucínio Castelo Assumção, conhecido como Capitão Assumção
Marco Aurélio Gonçalves Batista
Maxson Luiz da Conceição
Nero Walker da Silva Soares
Walter Matias Lopes, conhecido como Matias
2ª Processo: familiares
Angela Souza Santos
Bianca da Cruz e Silva
Bruna Santos Brioschi
Cláudia Gonçalves Bispo
Clayde Berger de Oliveira
Débora Caroline Will
Flávia Roberta Arvellos Aguiar Pontes
Gilmara Silveira Rodrigues Vazzoler
Izabella Renata Andrade da Costa
Jocilene Moreira Andrade
Laís Soares Fernandes
Larissa Assumção da Silva
Raquel Fernandes Soares Nunes
Tamires Severina da Silva
AUTORIDADES
No processo também serão ouvidas autoridades. Foram arrolados como testemunhas os deputados estaduais Theodorico Ferraço, Janete de Sá, Bruno Lamas, Josias da Vitória, Euclério Sampaio e Marcelo Santos. Também deverão prestar depoimento a deputada federal Norma Ayub, a senadora Rose de Freitas e o procurador-chefe do Ministério Público do Espírito Santo, Estanislau Tallon Bozi.
A juíza destacou, porém, que entre as testemunhas arroladas pela defesa, há autoridades que, em virtude de seus cargos, possuem a prerrogativa de escolher data e local em que pretendem prestar os seus depoimentos. Esse direito é previsto no artigo 221 do Código de Processo Penal. No entanto, a magistrada determina que essas pessoas sejam oficiadas para informarem se podem comparecer nos dias já designados.