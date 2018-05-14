Greve da PM: entenda como serão as audiências de policiais e familiares

4ª Vara Criminal de Vitória, local onde serão realizadas as audiências de instrução nos processos sobre a paralisação da PMES Crédito: TJES/Divulgação

As audiências para ouvir os réus acusados de envolvimento na paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo em fevereiro de 2017 começa nesta segunda-feira (14), no Tribunal do Júri do Juízo de Vitória, no Centro da cidade. A Justiça julga 24 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público Estadual (MPES) em dois processos.

Nas audiências, serão ouvidos acusados e testemunhas no processo que define as responsabilidades de cada um no movimento que paralisou a PM em fevereiro. Ainda não será na data que será dado o veredito.

OPERAÇÃO PROTOCOLO FANTASMA

Cerca de um mês após o fim da paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou a Operação Protocolo Fantasma. Foram denunciadas 24 pessoas por envolvimento da greve - 10 militares e 14 familiares. A suspeita é de que essas pessoas tenham articulado o movimento no Estado. Na primeira fase da operação, um PM e a esposa dele foram presos

ACUSAÇÕES

Os crimes atribuídos aos investigados são formação de organização criminosa, atentado à segurança e ao funcionamento de serviços de utilidade pública, incitação pública à prática de crime, promoção de fuga de pessoa legalmente presa e desacato a funcionário público no exercício da função. As investigações foram realizadas em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar.

DOIS PROCESSOS

O julgamento na Justiça foi dividido em dois processos: o primeiro deles é o do Núcleo dos Policiais Militares. O segundo é relacionado ao Núcleo dos Familiares. O segundo processo será julgado nesta segunda-feira (14) e nesta terça-feira (15). Já o primeiro processo tem julgamento previsto para acontecer entre quinta (17) e sexta-feira (18). Os interrogatórios dos réus acontecem sempre no segundo dia de audiências.

LOCAL DAS AUDIÊNCIAS

As audiências foram marcadas para esta semana e serão conduzidas pela juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, no Tribunal do Júri do Juízo de Vitória, no Centro de Vitória. O local foi escolhido devido à quantidade de pessoas para depor - 93 no total - entre réus e testemunhas. As audiências começam às 8 horas na parte da manhã e 13 horas à tarde, após o intervalo.

ESTRUTURA DO JULGAMENTO

Além das testemunhas, vão atuar nas audiências 19 advogados e 20 servidores do Poder Judiciário, segundo o colunista Leonel Ximenes . Serão oferecidas 89 refeições e cerca de 300 litros de água. Estima-se que cada audiência dure entre 12 e 15 horas durante os quatro dias. A segurança do local será feita por policiais militares posicionados em locais estratégicos no fórum. As testemunhas ficam em local reservado, anexo ao salão do júri.

OS RÉUS

1ª Processo: militares

Aurélio Robson Fonseca da Silva, conhecido como Robinho

Carlos Alberto Foresti

José Ricardo de Oliveira Silva

João Marcos Malta de Aguiar

Leonardo Fernandes Nascimento

Lucínio Castelo Assumção, conhecido como Capitão Assumção

Marco Aurélio Gonçalves Batista

Maxson Luiz da Conceição

Nero Walker da Silva Soares

Walter Matias Lopes, conhecido como Matias

2ª Processo: familiares

Angela Souza Santos

Bianca da Cruz e Silva

Bruna Santos Brioschi

Cláudia Gonçalves Bispo

Clayde Berger de Oliveira

Débora Caroline Will

Flávia Roberta Arvellos Aguiar Pontes

Gilmara Silveira Rodrigues Vazzoler

Izabella Renata Andrade da Costa

Jocilene Moreira Andrade

Laís Soares Fernandes

Larissa Assumção da Silva

Raquel Fernandes Soares Nunes

Tamires Severina da Silva

AUTORIDADES

No processo também serão ouvidas autoridades. Foram arrolados como testemunhas os deputados estaduais Theodorico Ferraço, Janete de Sá, Bruno Lamas, Josias da Vitória, Euclério Sampaio e Marcelo Santos. Também deverão prestar depoimento a deputada federal Norma Ayub, a senadora Rose de Freitas e o procurador-chefe do Ministério Público do Espírito Santo, Estanislau Tallon Bozi.