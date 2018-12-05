Greve acaba sem punição para rodoviários

Passageiros aguardam por ônibus em ponto lotado de Vila Velha. Poucos coletivos circularam Crédito: Carlos Alberto Silva

Após 40 horas de paralisação na Grande Vitória, a greve dos rodoviários chegou ao fim na tarde de terça-feira (04). Patrões e trabalhadores firmaram acordo durante audiência de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). Será concedido 4,6% de reajuste nos salários, tíquete-alimentação, plano de saúde e seguro de vida. Ficou decidido ainda que os rodoviários que participaram do movimento não terão seus pontos cortados e que o sindicato ficará isento de multas.

A previsão do Sindirodoviários é de que todos os coletivos circulem normalmente hoje. Na noite de terça-feira (04), a promessa era de que os ônibus já voltassem a sair das garagens, mas a população ainda teve dificuldades na volta para casa.

A técnica de laboratório Larissa de Oliveira Lemos, 19, saiu do trabalho às 16h e teve de esperar até às 17h30 para conseguir embarcar do bairro Jockey, em Vila Velha, até o Terminal de Vila Velha. Lá esperou ainda mais por outro ônibus até chegar em Cariacica Sede. Normalmente gasto duas horas para chegar em casa, mas nesse último dia de greve foram quatro horas.

Na segunda-feira, a Justiça determinou que os rodoviários colocassem 70% da frota circulando no horário de pico e 50% no horário normal, com pena de multa diária de R$ 200 mil em caso de descumprimento. No entanto, na terça-feira (04) , menos de 10% da frota circulou pela manhã segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb-ES).

Diante disso, o governo do Estado anunciou que pediria a ilegalidade da greve além de aumento da multa diária para R$ 500 mil. No entanto, o acordo que colocou fim da greve também anistiou o sindicato de pagar qualquer multa referente ao descumprimento das ordens judiciais.

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DIA DE CAOS

Com pouquíssimos coletivos circulando e terminais fechados, o dia de ontem foi caótico para os quase 700 mil capixabas que dependem do transporte público. Quem optou por tirar o carro da garagem teve que enfrentar um trânsito pesado nas principais vias da Grande Vitória.

Em Vitória, duas escolas tiveram as aulas suspensas devido a paralisação. O Ifes de Cariacica também ficou fechado. Já em Vila Velha, as salas de vacina de seis unidades de saúde não abriram.

O prejuízo da greve refletiu no comércio, que teve baixa movimentação. A Federação do Comércio do Estado (Fecomércio) disse que o setor perdeu R$ 10 milhões com cada dia de greve. (Com informações de Patrícia Scalzer, Caíque Verli, Raquel Lopes, Lara Rosado, Victor Muniz, Kaique Dias)

ENTENDA O CASO

Fim da greve

Data base

Foi mantida em 1º de novembro. O sindicato pedia mudança para maio.

Reajuste

Ficou definido em 4,6% sobre salário, vale-alimentação, plano de saúde e seguro de vida. Desses, 4% são relativos ao INPC e os 0,6% relativos à metade do que foi reduzido por decisão judicial sobre o reajuste concedido no ano anterior.

Extinção

O reajuste de 4,6% é retroativo à novembro

Garantia

Ficou garantido que o ponto dos rodoviários não será cortado pelos dias de greve e que o sindicato está isento de multas.

Pagamento

O pagamento do retroativo será feito na folha de janeiro de 2019.

Mediação

Proposta

Os dois sindicatos, patronal e dos trabalhadores, aceitaram proposta do Ministério Público do Trabalho.