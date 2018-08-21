Grávida morta em acidente na Serra tentava ser mãe havia cinco anos

Uellida Ferreira Miranda morreu em um grave acidente na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Facebook

Segundo a irmã de Uellida, Thaís Ferreira, 21 anos, a vítima passava pelo local todos os dias para ir ao trabalho. Uellida trabalhava como técnica de logística. "É um trajeto que ela conhecia. Minha irmã era muito preocupada com a segurança, ainda mais agora com a gravidez", contou.

Thaís conta que a irmã tentava engravidar havia cinco anos e estava muito feliz com a gravidez. "Ela estava empolgada, tudo era a bebê, que se chamaria Elisa. Realizava um sonho. Era uma irmã protetora, coruja e brincalhona", lembra a irmã.

O sepultamento está marcado para as 10h no Cemitério de São Domingos, no Centro da Serra.

Post de Uellida sobre a tão sonhada gravidez Crédito: Facebook

O ACIDENTE

Uma grávida morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (21), na Rodovia Audifax Barcelos, Serra. Uellida Ferreira Miranda, 33 anos, estava sozinha em um veículo Astra de cor cinza e morreu ao bater de frente com um Fiat Uno vermelho, conduzido por outra motorista.

De acordo com informações passadas pela Guarda Municipal da Serra, o acidente aconteceu por volta das 8 horas, depois de um dos veículos invadir a contramão. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente e qual das duas motoristas teria feito a ultrapassagem indevida, já que a pista é de faixa contínua, ou se uma das vítimas acabou perdendo o controle do carro por algum motivo.

Pela posição dos veículos na pista, agentes da Guarda Municipal acreditam que a mulher de 43 anos, que dirigia o Fiat Uno vermelho, seguia no sentido Jacaraípe/Serra Sede. Já Uellida, estava na pista contrária. Com o impacto da batida, o Astra guiado pela grávida foi arremessado para fora da pista e parou no meio do mato.

Uellida morreu no local. Já a motorista do Fiat Uno foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada para Hospital Estadual Jayme Santos Neves, também na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde dela.