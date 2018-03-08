Grave acidente interdita a BR 101 em Ibiraçu

Acidente envolveu um caminhão que transportava lajotas e uma caminhonete Crédito: Internauta | Whatsapp

a sete quilômetros de onde aconteceu o tombamento de uma carreta que carregava um bloco de granito, nesta quarta-feira (7). A colisão foi entre um caminhão que transportava lajotas e uma caminhonete. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente que aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (8), no quilômetro 222 da BR 101, em Ibiraçu,, nesta quarta-feira (7). A colisão foi entre um caminhão que transportava lajotas e uma caminhonete.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ocupante da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A BR 101 está totalmente interditada no trecho do acidente.

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O internauta do Gazeta Online Harley Taboada, que passava de carro pelo local, relatou que conversou com a pessoa que estava no carona do caminhão que transportava lajotas. A versão deste ocupante é de que a caminhonete teria surgido na contramão e houve a colisão. O motorista do caminhãoficou preso às ferragens. Segundo a Eco101, as duas vítimas que ficaram feridas foram encaminhadas ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Equipes da Eco101 estiveram no local para atendimento às vítimas e remoção dos veículos, bem como sinalização do trânsito que ficou totalmente bloqueado por quatro horas nos dois sentidos. O IEMA também foi acionado.

A pista foi totalmente liberada por volta das 17 horas.

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