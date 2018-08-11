Grande Vitória terá mutirão de vacinação contra sarampo e pólio

Campanha de vacinação contra a poliomielite será realizada de 6 a 24 de agosto Crédito: Tomaz Silva/Arquivo Agência Brasil

Grande Vitória. Em Vila Velha, a campanha acontece neste sábado (11) e domingo, de 10h às 22h, em um shopping, em Itaparica. Já na Serra, as seis unidades regionais de saúde vão estar abertas sábado (11) de 7h às 17h. As duas cidades precisam imunizar, ao todo, 49.213 crianças com mais de um ano e menores de cinco. Para prevenir as crianças do sarampo e da poliomielite, o final de semana vai ter mutirões de vacinação na. Em, a campanha acontece neste sábado (11) e domingo, de 10h às 22h, em um shopping, em Itaparica. Já na, as seis unidades regionais de saúde vão estar abertas sábado (11) de 7h às 17h. As duas cidades precisam imunizar, ao todo, 49.213 crianças com mais de um ano e menores de cinco.

Os dois municípios optaram em ampliar a vacinação para o final de semana a fim de atender as famílias cujos pais e responsáveus trabalham de segunda a sexta-feira no horário de funcionamento dos postos. Segundo a chefe da imunização de Vila Velha, Giovana Ramalho, a ideia de fazer a campanha em um shopping foi justamente para atender as crianças em um horário diferenciado.

Estamos em uma loja no primeiro andar, em frente a uma piscina de bolinha, no no Boulevard Shopping. A criança vai poder se divertir depois de ser vacinada, comentou Giovana.

Além do shopping, 15 unidades de saúde de Vila Velha vão funcionar neste sábado, de 7h30 às 17h. Durante a semana, o atendimento continua normalmente nos postos. Temos que imunizar 22 mil crianças. A partir de terça-feira as creches municipais vão receber visitas da equipe de vacinação.

Na Serra, as unidades regionais que vão disponibilizar a vacina neste sábado são Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Boa Vista, Serra Dourada e Serra-Sede, além da unidade de saúde de Nova Almeida, que também vai fazer parte da campanha no final de semana.

Durante a semana, a campanha funciona de acordo com o horário da sala de vacinação de cada unidade de saúde. Nossa expectativa é que no final de semana a gente consiga atingir o público que não tem condições de levar as crianças durante a semana. Precisamos imunizar 27.213 crianças na Serra, afirmou a subsecretária de gestão em Saúde da Serra, Janine Pereira Jacinto.

CAMPANHA

A campanha contra a poliomielite e o sarampo começou na última segunda-feira em todo o país e acontece durante todo o mês de agosto. O público-alvo são as crianças com mais de um ano e menores de cinco. O dia D vai acontecer no próximo dia 18. (Lara Rosado)

MUTIRÕES

Shopping Boulevard, em Vila Velha

A vacinação contra o sarampo e a poliomielite vai ser realizada sábado e domingo no Boulevard Shopping, em Itaparica, de 10h às 22h.

Serra

Unidades regionais