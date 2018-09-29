Governo vai contratar 448 unidades do 'Minha casa' em Vila Velha

Condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Patrícia Scalzer

O Governo Federal abriu nova seleção para contratação de 61.659 unidades habitacionais através do programa "Minha casa, minha vida". Responsável por 80% do crescimento do setor da construção civil em todo o país, o programa vai atender famílias de baixa renda, na faixa 1, com ganho mensal de até R$ 1,8 mil. A lista de propostas habilitadas para contratação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), mas ainda não há prazo para conclusão das obras.

Em Vila Velha, a proposta contempla a construção de 448 unidades habitacionais para atendimento a famílias com renda familiar mensal de até R$ 1.800,00, nos termos da Instrução Normativa nº 12 de 7 de junho de 2018. As unidades serão construídas em uma área do bairro Ulisses Guimarães, na Grande Terra Vermelha, Região 5.

As construtoras interessadas deverão apresentar toda a documentação necessária à análise das operações às instituições financeiras em até 30 dias. As contratações das propostas selecionadas ocorrem em até 60 dias. Mas ainda não há prazo para finalização dos projetos.

Para o ministro Alexandre Baldy, as novas moradias representam mais investimentos e geração de empregos no país.

Essas ações corroboram nossa meta de priorizar os investimentos em habitações para atender mais famílias carentes, gerando qualidade de vida, emprego e renda para a população, declarou o ministro.



