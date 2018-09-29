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HABITAÇÃO

Governo vai contratar 448 unidades do 'Minha casa' em Vila Velha

Para o ministro Alexandre Baldy, as novas moradias representam mais investimentos e geração de empregos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 15:57

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 15:57

Condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Patrícia Scalzer
O Governo Federal abriu nova seleção para contratação de 61.659 unidades habitacionais através do programa "Minha casa, minha vida". Responsável por 80% do crescimento do setor da construção civil em todo o país, o programa vai atender famílias de baixa renda, na faixa 1, com ganho mensal de até R$ 1,8 mil. A lista de propostas habilitadas para contratação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), mas ainda não há prazo para conclusão das obras.
Em Vila Velha, a proposta contempla a construção de 448 unidades habitacionais para atendimento a famílias com renda familiar mensal de até R$ 1.800,00, nos termos da Instrução Normativa nº 12 de 7 de junho de 2018. As unidades serão construídas em uma área do bairro Ulisses Guimarães, na Grande Terra Vermelha, Região 5.
As construtoras interessadas deverão apresentar toda a documentação necessária à análise das operações às instituições financeiras em até 30 dias. As contratações das propostas selecionadas ocorrem em até 60 dias. Mas ainda não há prazo para finalização dos projetos.
Para o ministro Alexandre Baldy, as novas moradias representam mais investimentos e geração de empregos no país.
Essas ações corroboram nossa meta de priorizar os investimentos em habitações para atender mais famílias carentes, gerando qualidade de vida, emprego e renda para a população, declarou o ministro.
 
* Com informações do Extra

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