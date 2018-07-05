Governo promete mais rapidez e facilidade em nova Farmácia Cidadã

Nova sede da Farmácia Cidadã fica na Praia do Suá, em Vitória Crédito: Vinícius Gonçalves/ TV Gazeta

Desde a última segunda-feira (02) a Farmácia Cidadã, em Vitória, funciona em um novo endereço: Avenida César Hilal, nº 1.418, na Praia do Suá. O novo espaço é quatro vezes maior que a antiga sede, no Centro da capital, e promete oferecer mais conforto e rapidez a quem busca pelos serviços do local. O atendimento acontece das 7h às 17 horas.

De acordo com o secretário Estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, o número de atendimentos também vai aumentar. O local vai funcionar com esquema de agendamento, o que deve diminuir o tempo de espera para pegar o medicamento.

A infraestrutura de atendimento melhorou muito. Na farmácia anterior nós tínhamos 30 cadeiras. Aqui, são 120. Nós também estamos agendando os atendimentos, não precisa mais de tumulto, é só vir na hora marcada. Tudo isso ajuda muito. Nosso tempo de espera médio era de 2h30, agora é de 50 minutos, garante.

O aposentado Paulo Pereira, que sempre frequentou a farmácia no Centro, agora espera ter mais tranquilidade quando for ao local, no novo endereço. "Era um caos no Centro. Poucas cadeiras, a gente passava muito tempo em pé. Acho que agora vai resolver", opinou.

Sobre os medicamentos, o secretário assegurou que 96% das pessoas que vão ao local conseguem o remédio desejado.

De cada 100 pessoas que vêm aqui, 96 em média conseguem sair com o medicamento. Isso acontece porque você tem que licitar o medicamento, e quando falta é porque o fornecedor não entrega, encerrou.