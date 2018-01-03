Governo Federal envia alerta de chuvas intensas por SMS aos capixabas

Capixabas recebem alerta de chuva forte para o ES enviado, por SMS, pelo Governo Federal nesta terça-feira (03) Crédito: Reprodução

O Governo Federal emitiu o primeiro alerta de risco de desastres naturais por meio de SMS para o Espírito Santo nesta terça-feira (02). A mensagem fala que podem ocorrer chuvas intensas e diz para os capixabas evitarem áreas alagadas. O texto orienta, ainda, que os capixabas procurem abrigo em locais seguros.

também emitiu alerta de chuva forte para o Espírito Santo nas próximas 72 horas. Segundo o órgão, pode chover até 50 mm de uma vez. Um internauta do Gazeta Online, que mora em Vitória, recebeu o aviso às 20h54 desta terça. O Instituto Nacional de Meteorologiapara o Espírito Santo nas próximas 72 horas. Segundo o órgão, pode chover até 50 mm de uma vez.

O alerta de perigo potencial vale para todo o território do Estado, com exceção do litoral do extremo-sul e também do litoral norte.

Internauta registra tempo fechado em Bom Destino, Iconha, no fim da tarde desta terça-feira (02) Crédito: Foto do Internauta/Giovanni Petersen

ALERTA NO CELULAR

começaram a se cadastrar para receber os alertas de desastres naturais por mensagens de texto no celular. Foi a partir do dia 18 de dezembro que os capixabasde desastres naturais por mensagens de texto no celular.

O serviço gratuito é uma parceria entre a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e a Anatel. Os alertas envolvem avisos de inundações, alagamentos, temporais, perigo de deslizamento de terra, além de recomendações da Defesa Civil, que serão enviados assim que forem identificadas situações de risco.

Segundo o Ministério da Integração Nacional, o objetivo da iniciativa é orientar a população quanto aos procedimentos a serem adotados em situação de emergência.

MENSAGEM



O sistema funciona da seguinte maneira: os usuários de celulares recebem uma mensagem convocando para adesão ao projeto: "Defesa Civil Nacional informa: novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas de área de riscos. Para se cadastrar responda para 40199 com CEP de interesse".

Ao fim do cadastro, o usuário receberá uma mensagem que vai informar que o celular está apto a receber alertas e recomendações de Defesa Civil. Também será possível cancelar o serviço por mensagem de celular.

CALORÃO

Apesar da possibilidade de chuva forte, a previsão é de temperaturas bem altas para esta quarta-feira (3). Na região Sul, a máxima pode chegar a 37 graus.

Na Grande Vitória, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde. Vento moderado no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas fortes. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Sul, o mar fica agitado em algumas praias. Nas áreas menos elevadas as temperaturas variam entre 22 °C e 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

A Região Serrana terá temperaturas mais amenas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. Na Região Noroeste, nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 22 °C e máxima de 37 °C.