Governo do Estado monitora cidades afetadas por chuvas

Em Rio Novo do Sul muitas famílias foram afetadas Crédito: Internauta - Via WhastApp

O Governo Estadual informou que está monitorando as cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado neste sábado (17). Segundo a Defesa Civil, foram empregados maquinários para desobstruir ruas e importantes vias, máquinas para escoamento de água e retirada de entulhos, caminhão pipa para limpar ruas e avenidas, além de retirada de famílias de áreas de risco.

O secretário da Agricultura, Octaciano Neto, acompanhado do gerente de agroecologia e produção vegetal da Seag, Marcus Magalhães, e o chefe de gabinete do governador, Paulo Roberto, estiveram na estrada do Caminhos do Campo que liga a comunidade de Olivânia, em Anchieta, onde uma ponte de 6 meses caiu por conta das chuvas. A queda fez com que a comunidade ficasse isolada.

Octaciano destacou que a reconstrução da ponte será iniciada nesta semana. Enquanto isso, a Prefeitura está viabilizando um caminho provisório para que a população possa se deslocar.

O maior volume de água registrado em 12 horas foi em Guarapari. Foram 114 mm no município. Na sequência os maiores volumes foram registrados em Cachoeiro de Itapemirim (55.2), Cariacica (49.96), Vitória (44), Serra (43), Marechal Floriano (43), Santa Leopoldina (39), Anchieta (32), Vila Velha (30), Castelo (27).

A Defesa Civil trabalha em observação, pois há alertas de rolamentos de rochas e de inundação. Ainda há possibilidade de chuva forte em alguns pontos do Estado.

AUXÍLIOS

Para Rio Novo do Sul, o Governo está enviando um caminhão pipa para auxiliar na limpeza da cidade, também fortemente atingida pelas chuvas.

Em Iconha, a ponte de 10 metros em Duas Barras, que liga a comunidade de São José também caiu, deixando a localidade sem acesso.





A Cesan informa que foi necessário paralisar a estação de tratamento de água de Rio Novo do Sul,na manhã deste sábado (17). A força da água rompeu uma parte de uma adutora de água bruta em local de difícil acesso.

A previsão é de mais três horas para terminar a manutenção. As fortes chuvas que caíram na região aumentou muito a lama da água, prejudicando o tratamento.

A Companhia solicita a população que economize água e evite o desperdício. Ainda não há previsão de retorno.

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