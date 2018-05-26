Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Greve dos Caminhoneiros

Governo do ES segue sem decisão sobre reduzir ICMS do diesel

Reunião que ocorreria em Brasília nesta sexta-feira (25), onde o assunto seria discutido entre os Estados, foi adiada para a próxima semana

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 00:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 00:15
Governo do ES fala sobre alíquota do ICMS Crédito: André Rodrigues
O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (25), no Palácio Anchieta, em Vitória, afirmou que o manifesto que prevê a diminuição da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no valor do diesel não foi acertado por falta de quórum.
A decisão de manter ou reduzir a cobrança do tributo só deve ser tomada depois de uma reunião com membros do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Havia um encontro marcado para esta sexta-feira (25), em Brasília, mas foi adiado para a próxima semana, e deve ocorrer por meio de videoconferência. O secretário estadual da Fazenda, Bruno Funchal, participará da discussão representando o ES.
> De prontidão, PM do Espírito Santo monitora greve dos caminhoneiros
Apesar disso, Paulo Hartung pontuou que a alíquota do ICMS sobre o diesel no Espírito Santo está entre as mais baixas do Brasil - 12% - e defendeu que é importante que a cobrança de impostos sobre o diesel seja diminuída em todo o país. "Não descartamos (a redução). Nossa cobrança é a mais baixa. Mas se todos os Estados quiserem baixar para menos de 12%, não vamos nos opor", falou Paulo Hartung, que emendou: 
"A carga tributária sobre o diesel tem que ser reduzida para que o preço do combustível venha ser amenizado nos postos", falou o governador, que afirmou acreditar que certo seria se todos os outros Estados igualassem a taxa que é cobrada no ES.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados