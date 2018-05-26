Governo do ES segue sem decisão sobre reduzir ICMS do diesel

Governo do ES fala sobre alíquota do ICMS Crédito: André Rodrigues

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (25), no Palácio Anchieta, em Vitória, afirmou que o manifesto que prevê a diminuição da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no valor do diesel não foi acertado por falta de quórum.

A decisão de manter ou reduzir a cobrança do tributo só deve ser tomada depois de uma reunião com membros do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Havia um encontro marcado para esta sexta-feira (25), em Brasília, mas foi adiado para a próxima semana, e deve ocorrer por meio de videoconferência. O secretário estadual da Fazenda, Bruno Funchal, participará da discussão representando o ES.

Apesar disso, Paulo Hartung pontuou que a alíquota do ICMS sobre o diesel no Espírito Santo está entre as mais baixas do Brasil - 12% - e defendeu que é importante que a cobrança de impostos sobre o diesel seja diminuída em todo o país. "Não descartamos (a redução). Nossa cobrança é a mais baixa. Mas se todos os Estados quiserem baixar para menos de 12%, não vamos nos opor", falou Paulo Hartung, que emendou: