Governo do ES inicia operação para manter serviços básicos

O governador Paulo Hartung garantiu a saída de combustíveis na manutenção de serviços essenciais Crédito: André Rodrigues

A situação do Espírito Santo, mesmo considerada preocupante, não deve ter seus serviços básicos como transporte, saúde e segurança prejudicados por conta da paralisação dos caminhoneiros, pelo menos é o que afirma o governador Paulo Hartung. Isso porque uma operação logística começou a ser montada na manhã desta sexta-feira (25), antes mesmo da realização da coletiva de imprensa realizada nesta tarde no Palácio Anchieta, em Vitória, para garantir a saída de combustíveis na manutenção dos serviços essenciais.

A expectativa é que todos os setores que prestam serviços básicos para a população sejam abastecidos de maneira regular. A ação está sendo coordenada pelo Governo do Estado com o apoio de demais instituições estaduais.

"O sistema Transcol, por exemplo, transporta diariamente mais de 700 mil pessoas, da mesma forma serviços de polícia e saúde também não podem parar. Então, estamos com foco nessas últimas horas para dar conta de abastecermos todas as áreas, mas com atenção especial para esses setores. Mas posso afirmar que o problema disso tudo está na carga tributária que é cobrada em cima do diesel", disse o governador.

Paulo Hartung classificou o movimento como sendo justo partindo do ponto de vista da carga tributária que é cobrada principalmente em cima do diesel, contudo, salientou que a paralisação perde força quando o direito do cidadão é violado.

"A ação do movimento tem justeza, mas existe um interesse da sociedade que precisa ser respeitado. O caminhoneiro que está lá fazendo o movimento tem esposa, filho, pai, mãe, e pode ser que esses familiares precisem ser atendidos em um hospital. É preciso ter sensibilidade, pois os bens necessários precisam chegar às pessoas. A greve não pode reter a passagem de remédios, produtos químicos, alimentos. Volto a fazer esse apelo aos caminheiros para que os serviços básicos não sejam atrapalhados", pontuou o governador.

O secretário estadual de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que as instituições estão mobilizadas para garantir os serviços essenciais para a população. "Estamos nos organizando desde o início da manifestação  o que nós concordamos, em relação à carga tributária no diesel. A manifestação é legítima neste sentido. Mas nós fazemos um alerta a partir daí: se é legítima para a redução, deixa de ser legítima quando os produtos humanitários são afetados", disse o secretário.

Segundo o secretário, já existe um diálogo com representantes do movimento dos caminhoneiros para tentar a liberação de cargas essenciais nas rodovias federais. "Nós vamos nos expressar e, caso necessário, utilizaremos de todos os meios para que a população não fique privada, mas tenho certeza que não vai ser necessário".

Nylton Rodrigues reiterou ainda que não será tolerado o bloqueio total das vias. E, em caso de resistência, o secretário não sinalizou negativamente ao ser perguntado sobre o possível uso de força militar na retirada de manifestantes, justificando a ação alegando que o direito do cidadão precisa ser assegurado. "Se ocorrer bloqueio em vias federais, vamos nos unir com a Polícia Rodoviária Federal. Não vamos tolerar em hipótese alguma", finalizou.

O secretário preferiu não revelar a logística que o governo tem adotado para continuar abastecendo ônibus, viaturas e veículos da saúde. "É uma questão nossa e prefiro não falar."