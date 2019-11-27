  • Governo do ES decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro
Natal e Ano Novo

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (27)
Redação de A Gazeta

27 nov 2019 às 10:26

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (27)
Além dos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, os servidores públicos do governo do Estado também devem ganhar folga nas vésperas do Natal e do Ano Novo. O governador Renato Casagrande decretou ponto facultativo para os dias 24 e 31 de dezembro.
O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (27). A exceção ficará por conta daqueles serviços que são considerados essenciais e funcionam em regime de plantão, como hospitais, as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros.

2020

Uma boa notícia para o trabalhador brasileiro. O ano de 2020 terá o dobro de feriados nacionais que poderão ser elencados. Estão previstos no calendário nacional nove datas em que o dia de folga cai às segundas, terças, quintas ou sextas-feiras. Este ano teve cinco datas nacionais.

SÃO ELES:

  • Carnaval (24 de fevereiro, segunda-feira);
  • Paixão de Cristo (10 de abril, sexta-feira);
  • Tiradentes (21 de abril, terça-feira);
  • Dia do Trabalho (1º de maio, sexta-feira);
  • Corpus Christi (11 de junho, quinta-feira);
  • Independência do Brasil (07 de setembro, segunda-feira);
  • Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro, segunda-feira);
  • Finados (02 de novembro, segunda-feira);
  • Natal (25 de dezembro, sexta-feira);

