Governo do ES decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro
Além dos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, os servidores públicos do governo do Estado também devem ganhar folga nas vésperas do Natal e do Ano Novo. O governador Renato Casagrande decretou ponto facultativo para os dias 24 e 31 de dezembro.
2020
Uma boa notícia para o trabalhador brasileiro. O ano de 2020 terá o dobro de feriados nacionais que poderão ser elencados. Estão previstos no calendário nacional nove datas em que o dia de folga cai às segundas, terças, quintas ou sextas-feiras. Este ano teve cinco datas nacionais.
SÃO ELES:
- Carnaval (24 de fevereiro, segunda-feira);
- Paixão de Cristo (10 de abril, sexta-feira);
- Tiradentes (21 de abril, terça-feira);
- Dia do Trabalho (1º de maio, sexta-feira);
- Corpus Christi (11 de junho, quinta-feira);
- Independência do Brasil (07 de setembro, segunda-feira);
- Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro, segunda-feira);
- Finados (02 de novembro, segunda-feira);
- Natal (25 de dezembro, sexta-feira);