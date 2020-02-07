Governo do ES anuncia 28 mil consultas oftalmológicas na Grande Vitória

Governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa do programa "Saúde Fácil" Crédito: Hélio Filho/ Secom

O Governo do Espírito Santo lançou na manhã desta sexta-feira (07) a segunda etapa do programa Saúde Fácil, que promete oferecer 28 mil consultas oftalmológicas na Grande Vitória . O objetivo do programa é reduzir a fila no Estado, que já conta com 58 mil pessoas à espera de uma consulta com o oftalmologista.

A princípio, as consultas oftalmológicas destinadas à Grande Vitória serão oferecidas no Hospital Evangélico de Vila Velha, que já está credenciado ao programa. No entanto, caso outras instituições se interessem pelo Saúde Fácil, as 28 mil consultas serão distribuídas entre os hospitais interessados.

Esse procedimento de credenciamento é rápido, sério, onde todo mundo pode participar. Aqui na região da Grande Vitória, o Hospital Evangélico se credenciou para as 28 mil vagas de oftalmologia. Se outras empresas quiserem participar, podem se credenciar também e aí a gente divide essa cota de 28 mil consultas entre as empresas interessadas, explicou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

PASSO A PASSO

Em todo o Espírito Santo, o programa promete oferecer 87 mil consultas, sendo 58 mil de oftalmologia e 29 mil em outras especialidades médicas. O investimento é de R$ 842 mil e a porta de entrada para o sistema é a atenção básica.

O paciente vai até a atenção básica, o médico avalia e, se for necessário encaminhar para um especialista, o médico envia esse encaminhamento para o sistema de regulação. Sendo aprovado, o paciente vai para a fila à espera do atendimento, detalha Fernandes.

MAIS PERTO DO PACIENTE

O credenciamento de instituições para participar do programa, antes restrito às empresas filantrópicas, agora contempla também empresas privadas. O objetivo, de acordo com o governador Renato Casagrande , é permitir que o paciente possa ser atendido mais perto de casa.

Estamos parando com o famoso movimento de que, para consultas de média complexidade, consultas simples, temos que deslocar pacientes para outras regiões. O ideal é que alguma entidade se credencie lá em Afonso Cláudio, em Domingos Martins e nas demais regiões. A gente começa atendendo aqui, mas temos esperança que empresas privadas se credenciam nos municípios, para evitar que o paciente não tenha que percorrer tantos quilômetros para fazer uma consulta, declarou Casagrande

NORTE DO ESTADO

O programa teve início em Cachoeiro de Itapemirim, onde já foram ofertadas 26 mil consultas em especialidades como: oftalmologia, dermatologia, cardiologia e ortopedia. As próximas cidades a receber o programa são: São Mateus, Colatina e Guarapari.

LISTA DE EXAMES DIVULGADA NA SEGUNDA

O programa também vai contemplar uma lista de 19 exames, que será divulgada pelo governo na próxima segunda-feira (10). A lista vai incluir procedimentos como ultrassonografia, endoscopia e teste de esforço.

De acordo com Casagrande, as empresas que se credenciarem ao programa vão receber do Governo do Estado um valor complementar ao que o Governo federal já paga às instituições que oferecem esses procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A consulta costuma gerar um procedimento, um exame. Na segunda vamos publicar a tabela dos 19 procedimentos. Por exemplo, uma endoscopia digestiva alta adulto, a tabela SUS paga R$ 48,16, nós vamos complementar como R$ 99,84. Nós pagaremos, depois do edital, a quem quiser participar do programa, R$ 147, 50 pela endoscopia. O teste de esforço ergométrico, R$ 30 o SUS paga, nós vamos pagar mais R$ 61, totalizando R$ 91. A ultrassonografia, que muita gente pede, o SUS paga R$ 24,20, nós vamos dobrar, ao invés de R$ 24,20 vai ser pago R$ 48,40. Assim a gente amplia a oferta dos serviços, dando dignidade às pessoas, esclareceu o governador.