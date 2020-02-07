Governo do ES anuncia 28 mil consultas oftalmológicas na Grande Vitória

O Governo do Espírito Santo lançou na manhã desta sexta-feira (07) a segunda etapa do programa Saúde Fácil, que promete oferecer 28 mil consultas oftalmológicas na Grande Vitória. O objetivo do programa é reduzir a fila no Estado, que já conta com 58 mil pessoas à espera de uma consulta com o oftalmologista.
A princípio, as consultas oftalmológicas destinadas à Grande Vitória serão oferecidas no Hospital Evangélico de Vila Velha, que já está credenciado ao programa. No entanto, caso outras instituições se interessem pelo Saúde Fácil, as 28 mil consultas serão distribuídas entre os hospitais interessados.
Esse procedimento de credenciamento é rápido, sério, onde todo mundo pode participar. Aqui na região da Grande Vitória, o Hospital Evangélico se credenciou para as 28 mil vagas de oftalmologia. Se outras empresas quiserem participar, podem se credenciar também e aí a gente divide essa cota de 28 mil consultas entre as empresas interessadas, explicou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.
PASSO A PASSO
Em todo o Espírito Santo, o programa promete oferecer 87 mil consultas, sendo 58 mil de oftalmologia e 29 mil em outras especialidades médicas. O investimento é de R$ 842 mil e a porta de entrada para o sistema é a atenção básica.
O paciente vai até a atenção básica, o médico avalia e, se for necessário encaminhar para um especialista, o médico envia esse encaminhamento para o sistema de regulação. Sendo aprovado, o paciente vai para a fila à espera do atendimento, detalha Fernandes.
MAIS PERTO DO PACIENTE
O credenciamento de instituições para participar do programa, antes restrito às empresas filantrópicas, agora contempla também empresas privadas. O objetivo, de acordo com o governador Renato Casagrande, é permitir que o paciente possa ser atendido mais perto de casa.
Estamos parando com o famoso movimento de que, para consultas de média complexidade, consultas simples, temos que deslocar pacientes para outras regiões. O ideal é que alguma entidade se credencie lá em Afonso Cláudio, em Domingos Martins e nas demais regiões. A gente começa atendendo aqui, mas temos esperança que empresas privadas se credenciam nos municípios, para evitar que o paciente não tenha que percorrer tantos quilômetros para fazer uma consulta, declarou Casagrande
NORTE DO ESTADO
O programa teve início em Cachoeiro de Itapemirim, onde já foram ofertadas 26 mil consultas em especialidades como: oftalmologia, dermatologia, cardiologia e ortopedia. As próximas cidades a receber o programa são: São Mateus, Colatina e Guarapari.
LISTA DE EXAMES DIVULGADA NA SEGUNDA
O programa também vai contemplar uma lista de 19 exames, que será divulgada pelo governo na próxima segunda-feira (10). A lista vai incluir procedimentos como ultrassonografia, endoscopia e teste de esforço.
De acordo com Casagrande, as empresas que se credenciarem ao programa vão receber do Governo do Estado um valor complementar ao que o Governo federal já paga às instituições que oferecem esses procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A consulta costuma gerar um procedimento, um exame. Na segunda vamos publicar a tabela dos 19 procedimentos. Por exemplo, uma endoscopia digestiva alta adulto, a tabela SUS paga R$ 48,16, nós vamos complementar como R$ 99,84. Nós pagaremos, depois do edital, a quem quiser participar do programa, R$ 147, 50 pela endoscopia. O teste de esforço ergométrico, R$ 30 o SUS paga, nós vamos pagar mais R$ 61, totalizando R$ 91. A ultrassonografia, que muita gente pede, o SUS paga R$ 24,20, nós vamos dobrar, ao invés de R$ 24,20 vai ser pago R$ 48,40. Assim a gente amplia a oferta dos serviços, dando dignidade às pessoas, esclareceu o governador.
Após a divulgação da lista, o Governo vai publicar os editais para, na sequência, credenciar as empresas filantrópicas e privadas interessadas.