Governo autoriza e conta de água vai aumentar no Espírito Santo

Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos (ARSP) anunciou na tarde desta sexta-feira (13) o reajuste nas tarifas de água e esgoto no Espírito Santo. Além do reajuste, foi estabelecido novas formas de cobrança a serem adotadas pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).

O reajuste tarifário, que será aplicado a partir do dia 16 de agosto deste ano é de 3,89%. O reajuste autorizado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos (ARSP) está abaixo da inflação medida para o mesmo período (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA), que é de 4,39%.

Na nova proposta de faturamento a Cesan deverá calcular a conta do usuário utilizando dois critérios:

1) No primeiro será considerado que existe, ficticiamente, apenas um domicílio sendo abastecido pela ligação de água;

2) No segundo será considerado o número de domicílios abastecidos no imóvel multidomiciliar;

Ao final, será aplicado o método mais vantajoso para o usuário, sendo o de menor valor da fatura.

A proposta de reajuste foi submetida a uma consulta pública em junho. A Cesan, a Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória e o Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas Administradoras de Condomínios do Estado do Espírito Santo (Sipces) enviaram contribuições, que foram analisadas tecnicamente e consideradas pela ARSP na elaboração da atual resolução.