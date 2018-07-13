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Cesan

Governo autoriza e conta de água vai aumentar no Espírito Santo

Além do reajuste, foi estabelecido novas formas de cobrança a serem adotadas pela Cesan
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 19:51

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 19:51

Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos (ARSP) anunciou na tarde desta sexta-feira (13) o reajuste nas tarifas de água e esgoto no Espírito Santo. Além do reajuste, foi estabelecido novas formas de cobrança a serem adotadas pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).
O reajuste tarifário, que será aplicado a partir do dia 16 de agosto deste ano é de 3,89%. O reajuste autorizado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos (ARSP) está abaixo da inflação medida para o mesmo período (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA), que é de 4,39%.
Na nova proposta de faturamento a Cesan deverá calcular a conta do usuário utilizando dois critérios:
1) No primeiro será considerado que existe, ficticiamente, apenas um domicílio sendo abastecido pela ligação de água;
2) No segundo será considerado o número de domicílios abastecidos no imóvel multidomiciliar;
Ao final, será aplicado o método mais vantajoso para o usuário, sendo o de menor valor da fatura.
A proposta de reajuste foi submetida a uma consulta pública em junho. A Cesan, a Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória e o Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas Administradoras de Condomínios do Estado do Espírito Santo (Sipces) enviaram contribuições, que foram analisadas tecnicamente e consideradas pela ARSP na elaboração da atual resolução.
 

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