Governo anuncia 87 mil consultas de graça com especialistas no ES
O governador Renato Casagrande anunciou, na manhã desta quarta-feira (30), o lançamento de edital para o credenciamento de empresas privadas e instituições sem fins lucrativos para oferecer consultas com médicos especialistas de oftalmologia e neurologia. Serão ofertadas 87 mil consultas para pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).
O anúncio das vagas foi feito do Palácio Anchieta, em Vitória, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais do governo do Estado. Segundo o governador, as vagas serão divididas entre as Superintendências Regionais de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que atende a todo o Sul do Estado; Cariacica, na Grande Vitória; Colatina, na Região Noroeste; e em São Mateus, no Norte do Estado.
Na transmissão, o governador afirmou que vai pagar R$ 30, por cada consulta, às empresas credenciadas e aptas após avaliação. Ele detalhou que hoje, no Estado, cerca de 57 mil pessoas aguardam na fila por uma consulta com oftalmologista, e cerca de 30 mil precisam de consulta com neurologista.
Hoje (ontem) foram publicados dois editais de credenciamento para empresas e instituições filantrópicas que quiserem se credenciar em nossas superintendências de saúde em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina e São Mateus. O pagamento será de R$ 30 por cada consulta, disse o governador.
O superintende Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, José Maria Justo, afirma que o volume de consultas será dividido de forma igualitária entre as superintendências regionais, e que a preferência na contratação do serviço será dada a instituições filantrópicas, mas que também poderão ser firmados contratos com empresas privadas.
"O Estado estabelece as normas e os valores e as instituições privadas ou filantrópicas que atenderem os requisitos procuram as Superintendências Regionais de Saúde para firmar o contrato. Essas consultas serão ofertadas em uma estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), seja do Estado ou do município"
O superintendente explicou ainda que a fila é dividida de acordo com avaliação do estado de saúde dos pacientes. Os casos de maior gravidade serão prioridade, segundo ele. Com os editais, o governo quer reduzir a fila de espera por consulta nessas especialidades.
O tempo de espera para conseguir uma consulta está associado à necessidade clínica do paciente, de acordo com o critério de avaliação que leva em conta as justificativas da solicitação da consulta. Nossa expectativa é que o tempo de espera seja reduzido, afirmou José Maria Justo, sem detalhar o tempo de espera que existe hoje no Estado.
COMO SERÁ A MARCAÇÃO DAS CONSULTAS
Aos pacientes que aguardam por uma consulta com médicos das especialidades anunciadas, a orientação passada pelo superintende é que a pessoa aguarde ser acionada pela secretaria de saúde de seu município, que também será responsável por solicitar novas vagas, caso haja demanda.
Após contratadas, as consultas serão ofertadas preferencialmente em nossa estrutura do SUS. O usuário que está aguardando na fila, terá a consulta marcada pelo município onde reside. Quando aumentar o número da oferta vamos disponibilizar para os municípios que farão os agendamentos. O usuário que aguarda a consulta não precisará fazer nenhum tipo de movimento, declarou Justos.
Questionado sobre a aceitação das instituições filantrópicas e privadas na adesão ao credenciamento, o secretário afirmou que foi realizada uma pesquisa de mercado e que empresas já sinalizaram interesse em prestar o serviço.
Além de oftalmologia e neurologia, o governo do Estado informou que deve anunciar editais para outras especialidades nos próximos meses, mas não detalhou quais especialidades nem o número de vagas.