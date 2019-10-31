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Oftalmologia e neurologia

Governo anuncia 87 mil consultas de graça com especialistas no ES

As consultas pelo SUS, com oftalmologistas e neurologistas, serão ofertadas nos centros de especialidades de Cariacica, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Serão priorizados pacientes que já estão na fila, mas há vagas para novas marcações

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 21:00
Centro de Especialidades de Cariacica é um dos locais de atendimento Crédito: Marcelo Prest
Governo anuncia 87 mil consultas de graça com especialistas no ES
O governador Renato Casagrande anunciou, na manhã desta quarta-feira (30), o lançamento de edital para o credenciamento de empresas privadas e instituições sem fins lucrativos para oferecer consultas com médicos especialistas de oftalmologia e neurologia. Serão ofertadas 87 mil consultas para pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).
O anúncio das vagas foi feito do Palácio Anchieta, em Vitória, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais do governo do Estado. Segundo o governador, as vagas serão divididas entre as Superintendências Regionais de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que atende a todo o Sul do Estado; Cariacica, na Grande Vitória; Colatina, na Região Noroeste; e em São Mateus, no Norte do Estado.

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Na transmissão, o governador afirmou que vai pagar R$ 30, por cada consulta, às empresas credenciadas e aptas após avaliação. Ele detalhou que hoje, no Estado, cerca de 57 mil pessoas aguardam na fila por uma consulta com oftalmologista, e cerca de 30 mil precisam de consulta com neurologista.
Hoje (ontem) foram publicados dois editais de credenciamento para empresas e instituições filantrópicas que quiserem se credenciar em nossas superintendências de saúde em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina e São Mateus. O pagamento será de R$ 30 por cada consulta, disse o governador.
O superintende Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, José Maria Justo, afirma que o volume de consultas será dividido de forma igualitária entre as superintendências regionais, e que a preferência na contratação do serviço será dada a instituições filantrópicas, mas que também poderão ser firmados contratos com empresas privadas.
"O Estado estabelece as normas e os valores e as instituições privadas ou filantrópicas que atenderem os requisitos procuram as Superintendências Regionais de Saúde para firmar o contrato. Essas consultas serão ofertadas em uma estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), seja do Estado ou do município"
José Maria Justo - Superintende Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
O superintendente explicou ainda que a fila é dividida de acordo com avaliação do estado de saúde dos pacientes. Os casos de maior gravidade serão prioridade, segundo ele. Com os editais, o governo quer reduzir a fila de espera por consulta nessas especialidades.
O tempo de espera para conseguir uma consulta está associado à necessidade clínica do paciente, de acordo com o critério de avaliação que leva em conta as justificativas da solicitação da consulta. Nossa expectativa é que o tempo de espera seja reduzido, afirmou José Maria Justo, sem detalhar o tempo de espera que existe hoje no Estado.

COMO SERÁ A MARCAÇÃO DAS CONSULTAS

Aos pacientes que aguardam por uma consulta com médicos das especialidades anunciadas, a orientação passada pelo superintende é que a pessoa aguarde ser acionada pela secretaria de saúde de seu município, que também será responsável por solicitar novas vagas, caso haja demanda.
Após contratadas, as consultas serão ofertadas preferencialmente em nossa estrutura do SUS. O usuário que está aguardando na fila, terá a consulta marcada pelo município onde reside. Quando aumentar o número da oferta vamos disponibilizar para os municípios que farão os agendamentos. O usuário que aguarda a consulta não precisará fazer nenhum tipo de movimento, declarou Justos.
Questionado sobre a aceitação das instituições filantrópicas e privadas na adesão ao credenciamento, o secretário afirmou que foi realizada uma pesquisa de mercado e que empresas já sinalizaram interesse em prestar o serviço.
Além de oftalmologia e neurologia, o governo do Estado informou que deve anunciar editais para outras especialidades nos próximos meses, mas não detalhou quais especialidades nem o número de vagas.

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