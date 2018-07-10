Governadores pedem suspensão de renovação de concessões ferroviárias

Linha de trem Crédito: Divulgação / TJES

Os governadores do Espírito Santo, Paulo Hartung, e do Pará, Simão Jatene, assinaram nesta terça-feira (10) uma petição conjunta solicitando que o governo federal suspenda os processos de renovação de concessões ferroviárias. Ambos os Estados argumentam ser ilegal e injusto que a contrapartida pela prorrogação das ferrovias existentes seja direcionado para o Centro-Oeste.

No documento, os governos ponderam que a proposta de renovação pela Vale da concessão por mais 30 anos colocada pelo governo federal para as ferrovias Vitória-Minas e Carajás foi construída sem ouvir os Estados. Hartung e Jatene também questionam o valor da outorga pedido pelo governo federal.

No ato de assinatura, no Palácio Anchieta, os dois governadores pediram diálogo da União mas afirmaram que paralelamente devem entrar ainda nesta semana com ações na Justiça Federal pedindo a suspensão da tramitação da proposta.

O impasse acontece porque o Governo Federal exige, como contrapartida da Vale, atual concessionária das duas estradas de ferro, a construção Ferrovia de Integração Centro-Oeste, no valor estimado de R$ 4 bilhões. No entanto, Espírito Santo e Pará aguardam que os investimentos fossem aplicados nos próprios Estados.

"Aonde a Vale atua, tanto lá quanto cá, há impactos sociais graves e impactos ambientais gravíssimos. Num momento de renovação como esse, é a oportunidade da população conquistar um legado para o futuro do desenvolvimento da região. É isso que nos une", afirmou o governador Paulo Hartung.

Jatene ressaltou que processo vem sendo feito às pressas e sem o devido diálogo e reflexão com os Estados e as comunidades. "Nós sequer conhecemos as razões e a estimativa do valor. Todos os cálculos, ainda que grosseiros, sugerem que esse valor está subestimado. O custo médio de um quilômetro de ferrovia é R$ 10 milhões, só Carajás tem aproximadamente 900 km, só de imaginar isso dá R$ 9 bilhões, sem considerar os produtos transportados".