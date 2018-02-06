Girafa de carro alegórico da Boa Vista é encontrada

Estátua de girafa da Boa Vista foi encontrada jogada próximo ao Sambão do Povo Crédito: Reprodução / Internauta

"Meu amigo, o Honorato do Nascimento Cardoso, foi abrir a escola de remo dele, que fica atrás do Sambão, e viu a girafa no chão. Acho que ele ligou para o presidente. Moradores da região falaram que um carro parou lá de madrugada e a deixou", afirma o diretor de carnaval da Boa Vista, Isclei do Nascimento Prudêncio.

Segundo Isclei, o objeto estava na parte mais alta do carro alegórico, que mede em torno de 5 metros. "A altura total dá quase nove metros. Essa girafa saiu no segundo carro. Ela veio em um safari. Quando fomos buscá-la na segunda e olhamos para cima, ela não estava mais lá."

O diretor acredita que a girafa furtada seria usada em algum outro evento: "Com certeza a pessoa devolveu por conta da repercussão."

ENTENDA O CASO

Os responsáveis pela escola de samba fizeram uma publicação no Facebook informando sobre o crime e pedindo ajuda. "Registramos boletim de ocorrência, e pedimos a quem tiver alguma informação que possa levar às autoridades", escreveram.

Uma imagem registrada pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, mostra um pedaço da escultura durante o desfile da escola. Dá para ter uma noção de quão grande é a girafa levada por criminosos.