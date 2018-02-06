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Mistério solucionado

Girafa de carro alegórico da Boa Vista é encontrada

Um professor de remo, que trabalha na região do Sambão, viu a escultura que mede 4 metros de altura e ligou para um integrante da agremiação para avisá-lo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 13:25

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 13:25

Estátua de girafa da Boa Vista foi encontrada jogada próximo ao Sambão do Povo Crédito: Reprodução / Internauta
A girafa da escola de samba Boa Vista, de Cariacica, que havia sido furtada de domingo (04) para segunda-feira (05) na dispersão do Sambão do Povo, em Vitória, foi encontrada na manhã desta terça-feira (06). Um professor de remo, que trabalha na região, viu a escultura que mede 4 metros de altura e ligou para um integrante da agremiação para avisá-lo.
"Meu amigo, o Honorato do Nascimento Cardoso, foi abrir a escola de remo dele, que fica atrás do Sambão, e viu a girafa no chão. Acho que ele ligou para o presidente. Moradores da região falaram que um carro parou lá de madrugada e a deixou", afirma o diretor de carnaval da Boa Vista, Isclei do Nascimento Prudêncio.
Segundo Isclei, o objeto estava na parte mais alta do carro alegórico, que mede em torno de 5 metros. "A altura total dá quase nove metros. Essa girafa saiu no segundo carro. Ela veio em um safari. Quando fomos buscá-la na segunda e olhamos para cima, ela não estava mais lá."
O diretor acredita que a girafa furtada seria usada em algum outro evento: "Com certeza a pessoa devolveu por conta da repercussão."
ENTENDA O CASO
Os responsáveis pela escola de samba fizeram uma publicação no Facebook informando sobre o crime e pedindo ajuda. "Registramos boletim de ocorrência, e pedimos a quem tiver alguma informação que possa levar às autoridades", escreveram.
Uma imagem registrada pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, mostra um pedaço da escultura durante o desfile da escola. Dá para ter uma noção de quão grande é a girafa levada por criminosos.
Crédito: Vitor Jubini | GZ

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