Gêmeos encontrados em caixote estão em abrigo da prefeitura

Crianças estão em um abrigo da prefeitura Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Os irmãos gêmeos de 3 anos, que foram encontrados presos em um caixote de madeira na casa onde viviam com os pais e um irmão de 15 anos, na zona rural de Santa Teresa, região Serrana do Estado, continuam em um abrigo da prefeitura e estão sob a guarda da Justiça. As crianças foram resgatadas na tarde da última terça-feira (10) pela Polícia Militar e pelo Conselho Tutelar, após denúncia anônima

De acordo com Iraci Carlini, que atua na gerência administrativa da Secretaria de Assistência Social de Santa Teresa, os meninos foram acolhidos no abrigo e estão bem. Os irmãos estão recebendo todo o acompanhamento necessário e sentem saudade da família. Estão se alimentando direito e não apresentaram qualquer problema. Também visitamos a família e conversamos com os pais, contou.

PAIS TINHAM MEDO QUE CRIANÇAS FOSSEM ATROPELADAS

Iraci justificou que a casa da família fica em cima de uma estrada muito movimentada, onde passam muitos caminhões, e os pais tinham medo dos meninos serem atropelados. Deixar os filhos no caixote foi uma estratégia para proteger as crianças. Não é a melhor estratégia, mas foi a que eles encontraram, explicou.

Em entrevista para a TV Gazeta Noroeste, o capitão Sonimarcos Zucolotto, da 8ª Companhia Independente de Santa Teresa, afirmou que os pais viam com normalidade a situação de deixar os filhos presos no caixote. Porque era em um momento que a mãe deixava para fazer as coisas do dia a dia. A caixa ficava na cozinha, local que a mãe passava a maior parte do tempo. Ela disse que não deixava as crianças desacompanhadas, destacou.

A caixa foi construída pelo pai dos gêmeos e tem o tamanho de um berço. Mesmo sendo um caixote pequeno, ainda era dividido ao meio por uma parte de madeira. Em cima, tem uma tampa que era fechada com um cadeado. Os pais alegaram que deixaram os filhos presos apenas na parte da manhã. Dentro do caixote havia só as crianças. Não tinha travesseiro, não tinha brinquedo, nada que trouxesse algum conforto. Porém, aparentemente, as crianças não apresentavam qualquer tipo de trauma, ressaltou o capitão.

Uma tia dos gêmeos, que pediu para não ser identificada, contou que os pais dos meninos estão tristes e abalados com a repercussão do caso, pois eles deixavam os filhos presos não por maldade, mas com a melhor das intenções. Segundo ela, o pai saia para a colheita de café e foi uma forma que a mãe encontrou de proteger as crianças enquanto ela cozinhava e cuidava da casa.

Ainda de acordo com essa tia, os meninos ficavam trancados na caixa com cadeado para não pularem e correrem para a estrada na frente da casa. A família quer reaver a guarda dos gêmeos e contratou um advogado. Por enquanto, não há uma previsão de quando os irmãos sairão do abrigo da prefeitura. O irmão mais velho, um adolescente de 15 anos, está na casa dos avós, que fica ao lado da residência dos pais.