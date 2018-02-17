Garcia: 'Se bandidos do RJ migrarem para o ES vão se dar mal'

André Garcia: "A intervenção no Rio não é motivo para alarme, mas temos que nos precaver" Crédito: G1

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo já começou a proteger as divisas do Estado contra bandidos que venham a fugir do Rio de Janeiro após a intervenção federal assinada pelo presidente Michel Temer nesta sexta-feira (16). Caso criminosos que atuam no RJ decidam migrar para o Espírito Santo, o secretário André Garcia dispara: "Sinto muito, eles vão se dar mal. Se tiver ficha criminal e mandado em aberto, será preso", garantiu.

Ainda segundo a Sesp, está sendo realizado um plano de contingência para evitar que os reflexos da intervenção no Rio afetem o Espírito Santo. O secretário informou que a migração de bandidos, embora preocupante, não ocorre de uma hora para outra.

O criminoso não coloca uma mochila nas costas e vai para outro estado se instalar e praticar a mesma atividade por diversos fatores. Nem por isso temos que esperar acontecer. Então foi determinado o planejamento, que está sendo desenhado, e um contato para intensificar o fluxo de informações de inteligência André Garcia

É justamente no setor de inteligência que está depositada a confiança do Governo do Estado. Garcia ressaltou que as ações serão planejadas de acordo com informações recebidas pelo setor de inteligência, responsável por prever a movimentação de criminosos. Ele indicou que, até o momento, a Inteligência não captou nada de relevante.

Your browser does not support the audio element. Se bandidos do RJ migrarem para o ES vão se dar mal, diz Secretario de segurança

Além de ações das Polícia Civil e Militar

, também está aberto um canal de comunicação com a Polícia Federal, o Exército e o Estado do Rio de Janeiro para auxiliar nas ações de proteção às divisas do Estado.

"Estamos elaborando o plano, com emprego de unidades especializadas, deslocamento do efetivo, meios aéreos, ações conjuntas com Minas Gerais e Rio de Janeiro, que podem ser feitas todos os dias. Ainda não estamos com drones, vamos usar helicópteros disponíveis, são três. Tem um helicóptero novo chegando", explicou.