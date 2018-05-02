Garagem pega fogo e prédio é esvaziado em Cariacica

A garagem de um prédio pegou fogo no final da tarde desta terça-feira (1), em Campo Grande, Cariacica. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi ao local e informou que uma fumaça escura e densa atingiu o prédio.
Um morador identificado apenas como Elias contou que o fogo começou em uma garagem que tinha papelão e plásticos armazenados. Ele não disse quem é o dono do material.
Elias ainda comentou que o fogo não atingiu nenhum andar do prédio, mas a fumaça tomou todo o condomínio, que fica na Avenida Leopoldina.
Ouvi gritos. Minha família foi a primeira a sair e avisamos os vizinhos. A energia do prédio foi desligada. O último a sair do prédio foi um idoso. Todos os moradores saíram do prédio, contou Elias.