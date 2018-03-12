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Gambás fazem a 'festa' em sala na Ufes; vídeo

Os gambás andam pela sala, pelas mesas, passam pelos computadores e até comem biscoitos

Publicado em 12 de Março de 2018 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 15:12
Funcionários do Núcleo de Tecnologia e Informação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) registraram gambás dentro da sala onde trabalham. As imagens foram feitas na manhã desta segunda-feira (12). De acordo com os servidores, a situação aconteceu outras vezes.
Os gambás andam pela sala, pelas mesas, passam pelos computadores e até comem biscoitos. Os funcionários afirmam que entraram em contato com a Prefeitura Universitária e até o Departamento de Biologia, mas nenhuma providência foi tomada.
A preocupação dos servidores é em relação a possíveis doenças que os animais podem transmitir.
Ufes
Questionada sobre a situação, a Ufes explicou a situação, por meio de nota, e afirma que a coordenação da Prefeitura Universitária não foi notificada, mas que irá apurar a situação. Confira:
"Os ecossistemas de mangue, mata e restinga que circundam o campus de Goiabeiras da Ufes favorecem a presença de uma diversidade de animais silvestres que fazem parte do cotidiano do campus, como o macaco sagui, a coruja, o gambá e várias espécies de pássaros.
Diante da presença de animais em sala de aula ou ambiente administrativo, os usuários devem acionar a Prefeitura Universitária, que envia técnicos da Gerência de Manutenção ao local para efetuar a captura e retirada desses animais do local. Após a retirada, os animais são soltos na área verde que circunda o campus." 
 

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