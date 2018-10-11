Futuros parlamentares e as propostas para acabar com o prende e solta

Mudança na legislação, redução da maioridade penal, investimento em educação, unificação das polícias. Essas são algumas das propostas da bancada federal capixaba, eleita  e da senadora Rose de Freitas, que continuará exercendo mandato na próxima legislatura , diante das cenas de homens ostentando armas e usando drogas no meio da rua, no bairro São Benedito, em Vitória.

O episódio causou indignação, sobretudo pelo fato de um deles já ter sido preso pela polícia e solto pela Justiça 14 vezes . Isso porque a legislação atual dá essa permissão.

Composta por 10 deputados federais e três senadores, a bancada capixaba foi questionada sobre o que é preciso fazer para mudar essa realidade. Alguns dos parlamentares eleitos, como o senador Marcos Do Val (PPS) e a deputada Lauriete (PR) defendem a redução da maioridade penal, ou seja, menores de 18 anos que cometam crimes também poderão ser presos e cumprir pena como adultos.

Já o senador Fabiano Contarato (Rede) reforça um dos motes da sua campanha eleitoral, que é a reforma do Código Penal, datado dos anos 40 e, por isso, desatualizado. Amaro Neto (PRB), Da Vitória (PPS), Soraya Manato (PSL) e Sergio Vidigal (PDT) também ressaltam a necessidade de mudança na legislação. O pedetista ainda destaca a importância de investimento em educação, assim como o novato Felipe Rigoni (PSB) e Helder Salomão (PT).

A senadora Rose de Freitas (Podemos), por sua vez, apresenta como sugestão a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6/2017, que visa à unificação das polícias.

Da bancada, nem todos apresentaram suas propostas. Os deputados reeleitos Evair de Melo (PP), Norma Ayub (DEM) e Paulo Foletto (PSB) não se posicionaram sobre a situação em São Benedito.

Amaro Neto (PRB)

Crédito: Lissa de Paula/Ales

"Como o Coronel Ramalho (comandante-geral da PMES) já disse, precisamos acabar com a impunidade no país. A polícia acaba enxugando gelo, pois nossa legislação é frouxa. Imagens como essa já mostramos diversas vezes na TV. E precisam acabar. Vamos lutar em conjunto com a bancada federal capixaba e o meu partido o PRB para uma reforma completa na legislação penal do Brasil".

Da Vitória (PPS)

Crédito: Tonico / Ales

"Lutar por mudança na legislação responsabilizando o criminoso por qualquer ato durante um crime. Aumentar a pena para crimes contra agendas de segurança, captar recursos federais para modernização das instituições de segurança e fortalecer o fiscalizar o Cadastro Único de Segurança".

Helder Salomão (PT)

Crédito: Gazeta Online

A segurança pública deve ser discutida com urgência no Brasil. E os investimentos nas políticas públicas socioassistenciais, na educação, bem como na geração de empregos devem ser prioridade. É preciso revogar a emenda constitucional 95, que congelou investimentos na área social por 20 anos, inclusive em segurança. Armar a população só vai gerar mais violência. Precisamos de medidas preventivas para que haja inclusão social e redução da violência, é o que diz o deputado federal reeleito.

Lauriete (PR)

Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Acabar com impunidade para conter a violência urbana. Redução da maioridade penal para crimes hediondos, plebiscito sobre prisão perpétua para crimes de corrupção, narcotráfico e pedofilia, além, de fazer revisão no Código Penal Brasileiro para acabar com benefícios de criminosos, é o que defende a deputada federal eleito.

Marcos Do Val (PPS)

Crédito: Vitor Jubini

Para combater a insegurança e essa impunidade revoltante, eu dediquei boa parte do meu planejamento para reformar de maneira ampla a segurança pública, indo além de otimizar o recente SUSP (Sistema Único de Segurança Pública), mas também passando por alteração na lei, do processo e da lei de execução penal, além da redução da maioridade penal para 16 anos, é o que diz o senador eleito.

Soraya Manato (PSL)

Crédito: Facebook / Reprodição

O famoso a polícia prende e a Justiça solta traz raízes em vários setores: desestruturação da base familiar, a política educacional e leis que não refletem nossa realidade. Na Câmara Federal, vou trabalhar pelo fortalecimento da educação pública e pela reformulação das leis penais e de estruturação da segurança pública do país, é o que defende a deputada federal eleita.

Rose de Freitas (Podemos)

Crédito: Ricardo Medeiros

Para a senadora, cujo mandato está em andamento e termina em 2022, a resposta é a PEC 6/2017, que federaliza a segurança pública, eliminando os conflitos pela existência de 27 estruturas heterogêneas no país. Ela defende que a PEC incorpora as polícias civis à Polícia Federal e cria a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da União. Na prática, unifica a segurança do país. Também visa à racionalização, desburocratização, otimização, uniformização e padronização de estruturas administrativas, procedimentos e equipamentos.

Sergio Vidigal (PDT)

Crédito: Divulgação

É importante aprovarmos leis mais severas e mecanismos que aumentem a agilidade do Judiciário, além de investimento em educação, capacitação profissional e segurança, como algumas das medidas para ajudar a combater o crime. Nosso mandato trabalha nesse sentido por meio da destinação de emendas para os setores citados e medidas que contribuem para reduzir as desigualdades sociais, é o que diz o deputado federal reeleito.

Fabiano Contarato (Rede)

Crédito: Fernando Madeira

Situações como essa reforçam a necessidade da reforma do Código Penal e de Processo Penal. O Código é de 1942. Sem atualização, o resultado é população refém em casa e bandidos soltos, e cada vez mais ousados, produzindo cenas absurdas como ostentar armas em plena luz do dia. E o pior: são velhos conhecidos. É aquela história da polícia que prende e da lei que solta. Uma lei que precisa ser revista para acabar com a impunidade. Já disse e reforço: essa será uma das minhas prioridades no Senado, é o que diz o senador eleito.

Felipe Rigoni (PSB)

Crédito: Divulgação/assessoria