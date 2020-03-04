Fundação vai administrar seis hospitais do ES. Veja quais são

O Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, será o primeiro a ter a gestão transferida para a fundação Crédito: Vitor Jubini

Até o final do ano, outros cinco hospitais da rede estadual passarão a ser geridos pela fundação. São eles: Hospital Estadual Dório Silva, na Serra ; Hospital Estadual de Atenção Clínica, em Cariacica ; Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória ; Hospital Estadual de Vila Velha; e o Hospital Geral de Linhares

Nós temos um prazo de 40 dias para montar a fundação. Um dos primeiros atos que ela vai realizar é a contratação da empresa que fará o concurso público para assumir o provimento de seis hospitais. O número de vagas pode variar de acordo com a definição do perfil assistencial de cada unidade, explicou Nésio Fernandes, secretário de Saúde.

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Ele informou que enquanto tramitam os procedimentos burocráticos do concurso, será instituído um núcleo de custos que fará estudos para definir quais valores serão cobrados pelos serviços que então serão oferecidos pela Fundação ao governo do Estado. Uma equipe também fará o mapeamento do processo de trabalho empregado nas unidades.

governador Renato Casagrande (PSB) destacou que a Fundação significa a retomada de uma ação iniciada no último governo dele. O lançamento do novo modelo de gestão representa um fortalecimento da atenção primária.

A Fundação só terá a capacidade de fazer uma boa gestão hospitalar se fortalecermos a atenção primária. Temos que mudar a gestão dos nossos hospitais próprios e a Fundação tem esse papel. A iNOVA não vai receber orçamento do Estado, mas será contratada pelo Governo para prestar serviços. Ela terá que trabalhar e cumprir metas na gestão dos hospitais, destaca.

Antônio Bezerra de Faria - Vila Velha

Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV - antigo Ferroviários) - Vila Velha

Dório Silva - Serra

Hospital Geral - Linhares

Infantil Nossa Senhora da Glória - Vitória

Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac) - Cariacica

TEMPO DE INTERNAÇÃO REDUZIDO

O novo modelo de gestão hospitalar que será adotado pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba) deve reduzir o tempo de internação dos pacientes. A previsão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de que a fundação já esteja operando nos próximos 40 dias com assinatura de contratos.

Lançamento da Fundação que vai administrar hospitais do Estado Crédito: Helio de Queiroz Filho

O secretário de Saúde, Nésio Fernades, explicou que, nos próximos dias a iNOVA terá o regimento interno publicado, os diretores nomeados e o conselho curador fará a condução da composição da equipe. Ele destacou que, além da mudança na esfera administrativa, também está em curso no estado uma alteração do modelo assistencial.

Segundo Nésio, quando um paciente é internado no hospital público, todos os dias é atendido por um médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem diferente. O objetivo da Sesa é implantar um modelo horizontal, estabelecer uma rotina e implantar a medicina hospitalista.

A expectativa é que a gente consiga reduzir o tempo médio de permanência do paciente e seja mais resolutivo. Um hospital que atende oito mil pacientes por mês, poderá atender 11 mil. A expectativa é entregar muito mais para a população com os recursos que a gente já tem na saúde.

RECURSOS LIBERADOS

Para promover o concurso público com cerca de 1.700 vagas, promover reformas estruturais no Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e também em outras unidades hospitalares, dentre outras ações, a iNOVA Capixaba vai receber um aporte de R$ 75 milhões. O valor será pago em duas partes sendo a primeira neste ano e a segunda em 2021.

O Antonio Bezerra de Faria é um hospital muito comprometido, com muitos problemas de infraestrutura, sem fluxo assistencial, totalmente adaptado ao longo dos anos e vai sofrer reformas e adequação. Esse recurso vai compor um fundo de reserva da própria fundação, que garante uma segurança financeira", explicou.

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