Funcionários da rede pública de ensino fazem protesto em Vila Velha

Um grupo de funcionários da rede pública da rede municipal de ensino de Vila Velha realizou um protesto na Avenida Champagnat, na manhã desta segunda-feira (19). A manifestação teve início por volta de 9h30, na Praça Duque de Caxias, no Centro, e terminou às 11h, também na praça.

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, cerca de 200 pessoas participaram do movimento que reivindicou reajuste salarial, vale-transporte e tíquete-alimentação.

A professora Luciana Medeiros dos Santos, 45 anos, é funcionária da rede pública e informou que os trabalhadores estão se sentindo abandonados. O magistério não tem benefício nenhum.

A Polícia Militar e a Guarda foram até o local e acompanharam o protesto. O trânsito ficou lento durante a manifestação que percorreu a Praça Duque de Caxias, a Avenida Champagnat, a Rua Inácio Higino, a Rua Henrique Moscoso e Avenida Luciano das Neves até retornar no ponto inicial.

PREFEITURA

A Prefeitura Municipal de Vila Velha informou que a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) está em processo de negociação com o sindicato e respeita a manifestação da categoria. Outra movimentação está marcada para as 15h30 e sairá da Praça Garoto, também em Vila Velha.

OUTROS CASOS

No último dia 2, um grupo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (SINDIUPES), realizou um protesto, que saiu da Prefeitura de Vila Velha, e também reivindicou por recomposição salarial, vale-transporte, tíquete-alimentação e melhorias escolares.

Na ocasião, a Prefeitura de Vila Velha informou que os profissionais protocolaram aproximadamente 150 requerimentos no setor de atendimento da PMVV com pedidos de vários benefícios.



