Funcionário público é preso acusado de pedofilia em Linhares

Atualização: o nome do acusado foi suprimido da reportagem após o mesmo ter sido absolvido da acusação. O conteúdo foi modificado às 11h25 de 15/06/2018.

Um funcionário público de 52 anos foi preso na noite desta sexta-feira em Linhares, no Norte do Estado, sob acusação de pedofilia. O homem tentou aliciar um adolescente, de 13 anos, por uma rede social, prometendo a ele presentes como chuteiras e meiões de futebol.

Em uma das conversas ele chama meu filho de mô, disse que queria meu filho só pra ele. A foto do descanso de tela do celular dele era a do meu filho, contou a mãe do menor.

Preso na BR 101

Mensagem de pornografia infantil durante o depoimento

O acusado é de Guarapari, casado e pai de um filho.

Ele foi autuado pelo crime exploração sexual de criança ou adolescente vulnerável. E pelo fato de, no momento do depoimento ter recebido a foto pornográfica de um menor, o delegado também o autuou no artigo 241 do Estatuto do Menor e do Adolescente, que diz ser crime possuir fotografia que contenha cena de sexo ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares.