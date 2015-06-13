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Linhares

Funcionário público é preso acusado de pedofilia em Linhares

O homem tentou aliciar um adolescente, de 13 anos, por uma rede social, prometendo a ele presentes como chuteiras e meiões de futebol

Publicado em 13 de Junho de 2015 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2015 às 12:26
Atualização: o nome do acusado foi suprimido da reportagem após o mesmo ter sido absolvido da acusação. O conteúdo foi modificado às 11h25 de 15/06/2018.
Um funcionário público de 52 anos foi preso na noite desta sexta-feira em Linhares, no Norte do Estado, sob acusação de pedofilia. O homem tentou aliciar um adolescente, de 13 anos, por uma rede social, prometendo a ele presentes como chuteiras e meiões de futebol.
 Em uma das conversas ele chama meu filho de mô, disse que queria meu filho só pra ele. A foto do descanso de tela do celular dele era a do meu filho, contou a mãe do menor.
Preso na BR 101
Mensagem de pornografia infantil durante o depoimento 
O acusado é de Guarapari, casado e pai de um filho.  
Ele foi autuado pelo crime exploração sexual de criança ou adolescente vulnerável. E pelo fato de, no momento do depoimento ter recebido a foto pornográfica de um menor, o delegado também o autuou no artigo 241 do Estatuto do Menor e do Adolescente, que diz ser crime possuir fotografia que contenha cena de sexo ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.
Ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares. 
Com colaboração de Késia Moura, da TV Gazeta Norte, e Naiara Arpini do G1/ES

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