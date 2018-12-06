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Atropelamento

Funcionário da Rodosol é atropelado na Terceira Ponte

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro e a vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 17:14
Cena de homem atropelado na Praça do Pedágio da Terceira Ponte, em Vitória Crédito: Reprodução / Rodosol
Um funcionário da Rodosol foi atropelado na descida da Terceira Ponte, no sentido Vitória, por volta das 13h40 desta quinta-feira (06). O acidente aconteceu próximo à praça do pedágio.
O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro e a vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas. 
O homem é um auxiliar de pista e foi atingido por um veículo enquanto fazia a sinalização da via. De acordo com a concessionária, ele estava devidamente uniformizado, com colete refletivo e seguia as normas de segurança para a atividade.
Questionada sobre a gravidade do acidente, a Rodosol não soube informar o estado de saúde do funcionário. Em nota, lamenta o ocorrido e afirma que está prestando assistência a ele e à família.
Devido ao atropelamento, o trânsito fluiu com retenções até às 15h.
> Motorista tenta desviar de buraco, carro atinge poste e pega fogo no ES

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