Frente fria traz chuva ao ES a partir desta quinta-feira

Pode chover a partir desta sexta em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

Uma frente fria tem influenciado o tempo no Espírito Santo desde quarta-feira (6) e, segundo o Climatempo, a circulação de ventos sobre a região Sudeste do país, somada ao fenômeno, colabora para as condições de chuva aumentarem a partir desta sexta-feira (8).

Ainda para esta quinta-feira (7) há possibilidade de pancadas de chuva forte ou moderada para a região Sul do ES, mas antes da chuva o sol ainda aparece. A temperatura deve variar de 18°C a 28°C.

A partir desta sexta-feira (8) e pelo menos até o sábado (09), a frente fria presente no Estado traz chuva para a Grande Vitória . A temperatura pode variar entre 19°C e 29°C.