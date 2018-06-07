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Previsão do Tempo

Frente fria traz chuva ao ES a partir desta quinta-feira

Em Vitória há possibilidades de chuva para sexta (8) e sábado (9)

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 12:03
Pode chover a partir desta sexta em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
Uma frente fria tem influenciado o tempo no Espírito Santo desde quarta-feira (6) e, segundo o Climatempo, a circulação de ventos sobre a região Sudeste do país, somada ao fenômeno, colabora para as condições de chuva aumentarem a partir desta sexta-feira (8).
Ainda para esta quinta-feira (7) há possibilidade de pancadas de chuva forte ou moderada para a região Sul do ES, mas antes da chuva o sol ainda aparece. A temperatura deve variar de 18°C a 28°C.
A partir desta sexta-feira (8) e pelo menos até o sábado (09), a frente fria presente no Estado traz chuva para a Grande Vitória . A temperatura pode variar entre 19°C e 29°C. 
 

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