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Previsão do tempo

Frente fria deve chegar ao Espírito Santo nesta semana

Segundo o Climatempo, a previsão é de chuva em todos os Estados do Sudeste

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 18:28
Frente fria pode chegar no Espírito Santo nesta semana, segundo o site Climatempo Crédito: Vitor Jubini | GZ
Quem já estava planejando pegar uma praia no final de semana pode ter que rever os planos. É que, segundo o site Climatempo, outra frente fria avança pelo litoral da região Sudeste nos próximos dias e vai ajudar a formar nuvens carregadas em quatro Estados  incluindo o Espírito Santo.
O site diz que, nesta quarta-feira (15), a frente fria passa pelo litoral de São Paulo e chega ao Rio de Janeiro. Na quinta (16), a frente fria avança e deve chegar a Vitória.
A previsão é de que até sexta-feira (17) chova um pouco em todos os Estados do Sudeste, mas o Climatempo informa que a chuva não será generalizada e nem persistente. Essas pancadas de chuva devem deixar o ar menos seco e vão aliviar o desconforto da população, mas não vão terminar com o quadro de estiagem e a secura do solo e nem devem ser interpretadas como o início da chuva de primavera.
O sol e o calor ainda devem predominar no restante desta quarta-feira (15) e a nebulosidade deve aumentar na quinta (16). Já a chuva da nova frente fria deve chegar justamente na sexta-feira (17), quando a injeção de umidade marítima sobre o estado será mais persistente. A temperatura cai em Vitória e em todo o estado e fica amena, com sensação de frio nas cidades serranas.
Para esta quinta (16), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A máxima deve ser de 25ºC e a mínima de 19ºC.

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