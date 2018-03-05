Frente fria chega trazendo chuva forte ao ES

Frente fria chega trazendo chuva ao ES Crédito: Marcelo Prest

Uma frente fria chega nesta quarta-feira (7) trazendo chuva para o Espírito Santo. Com pancadas moderadas e, possivelmente acompanhadas de raios, deve chover em todo Estado, mas o tempo permanece abafado, como informa o Climatempo.

Mesmo antes da chegada da frente fria, há grande possibilidade de chuva forte já para esta segunda-feira (5). Áreas de instabilidade cercam todo território capixaba, mantendo o ar abafado e o céu com muitas nuvens, facilitando as pancadas de chuva.

Essa instabilidade, presente desde a semana passada, se intensifica a partir de quarta-feira (7), quando a frente fria chega trazendo pancadas de chuva volumosas, acompanhadas de raios, principalmente à tarde e à noite, até domingo (11).

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