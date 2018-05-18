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Previsão do Tempo

Frente fria chega ao Estado no próximo domingo

O Climatempo explica que a temperatura não deve cair tanto por conta de uma massa de ar polar. Confira a previsão completa

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 14:17
Frente fria, frio, baixas temperaturas, nublado Crédito: Marcelo Prest
A temperatura pode cair novamente no Estado. Segundo o Climatempo, a partir de domingo (20), uma frente fria chega ao Espírito Santo acompanhada de chuva, mas a semana deve se encerrar com sol e temperaturas altas.
SEXTA-FEIRA
Nesta sexta (18), o território capixaba é influenciado pela passagem de uma frente fria afastada no mar, que aparece fraca. Não deve chover e a temperatura também não deve diminuir tanto. A máxima pode chegar a 31°C e a mínima 18°C.
SÁBADO
No sábado (19), o sol predomina e pode chover apenas no extremo sul do Espírito Santo, por conta de uma frente fria que se aproxima vinda do Rio de janeiro.
DOMINGO
Já no domingo (20), essa mesma frente fria chega em todo Estado e deve causar chuva ao longo do dia, com probabilidade de raios. A temperatura não deve cair muito devido a uma massa de ar polar que acompanha a frente fria. A temperatura pode variar de 30°C a 18°C.
SEGUNDA-FEIRA
Segunda-feira (21), o sol volta a brilhar e há probabilidade de chuva apenas para o Norte do Estado. A temperatura máxima esperada é de 27°C e a mínima pode chegar a 18°C.

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