Frente fria chega ao Estado no próximo domingo

Frente fria, frio, baixas temperaturas, nublado Crédito: Marcelo Prest

A temperatura pode cair novamente no Estado. Segundo o Climatempo, a partir de domingo (20), uma frente fria chega ao Espírito Santo acompanhada de chuva, mas a semana deve se encerrar com sol e temperaturas altas.

SEXTA-FEIRA

Nesta sexta (18), o território capixaba é influenciado pela passagem de uma frente fria afastada no mar, que aparece fraca. Não deve chover e a temperatura também não deve diminuir tanto. A máxima pode chegar a 31°C e a mínima 18°C.

SÁBADO

No sábado (19), o sol predomina e pode chover apenas no extremo sul do Espírito Santo, por conta de uma frente fria que se aproxima vinda do Rio de janeiro.

DOMINGO

Já no domingo (20), essa mesma frente fria chega em todo Estado e deve causar chuva ao longo do dia, com probabilidade de raios. A temperatura não deve cair muito devido a uma massa de ar polar que acompanha a frente fria. A temperatura pode variar de 30°C a 18°C.

SEGUNDA-FEIRA