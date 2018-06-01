Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Frente fria chega ao Espírito Santo no domingo após dias de sol
Previsão do Tempo

Frente fria chega ao Espírito Santo no domingo após dias de sol

Segundo o Climatempo, sexta (1°) e sábado (2) serão dias de sol e no domingo (3) uma frente fria chega ao ES e deve diminuir a temperatura

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 13:59
Tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Marcelo Prest
Para quem ainda pretende curtir o feriadão de Corpus Christi, depois de uma quinta-feira (31) nublada, pode esperar um sexta-feira (1°) com um pouco mais de calor. Segundo o Climatempo, o tempo deve mudar apenas no domingo (3), com a chegada de uma frente fria no Espírito Santo que deve gerar instabilidade para o início da semana. Confirma a previsão do tempo para o Estado.
Com a sexta-feira (1°) de sol e calor, algumas nuvens aparecem, principalmente no litoral capixaba, mas não há possibilidade de chuva. E no sábado (2) o tempo permanece estável com muito sol, céu aberto e o tempo deve ser quente. A temperatura deve variar da máxima de 32°C à mínima de 20°C.
Já no domingo (3), uma frente fria avança pelo Sudeste, e o ES poderá ter um aumento de nuvens na região Sul. Em Vitória, além das nuvens, há possibilidade de rajadas de vento de intensidade moderada, mas não deve chover. A temperatura máxima pode chegar à 28°C e a mínima à 19°C.
A segunda-feira (4) deverá ter o tempo instável principalmente no litoral, por conta da frente fria, e pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia. A temperatura pode variar de 26°C à 18°C.
Frente fria chega ao Espírito Santo no domingo após dias de sol
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados