Frente fria chega ao Espírito Santo no domingo após dias de sol

Tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Marcelo Prest

Para quem ainda pretende curtir o feriadão de Corpus Christi, depois de uma quinta-feira (31) nublada, pode esperar um sexta-feira (1°) com um pouco mais de calor. Segundo o Climatempo, o tempo deve mudar apenas no domingo (3), com a chegada de uma frente fria no Espírito Santo que deve gerar instabilidade para o início da semana. Confirma a previsão do tempo para o Estado.

Com a sexta-feira (1°) de sol e calor, algumas nuvens aparecem, principalmente no litoral capixaba, mas não há possibilidade de chuva. E no sábado (2) o tempo permanece estável com muito sol, céu aberto e o tempo deve ser quente. A temperatura deve variar da máxima de 32°C à mínima de 20°C.

Já no domingo (3), uma frente fria avança pelo Sudeste, e o ES poderá ter um aumento de nuvens na região Sul. Em Vitória, além das nuvens, há possibilidade de rajadas de vento de intensidade moderada, mas não deve chover. A temperatura máxima pode chegar à 28°C e a mínima à 19°C.

A segunda-feira (4) deverá ter o tempo instável principalmente no litoral, por conta da frente fria, e pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia. A temperatura pode variar de 26°C à 18°C.

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