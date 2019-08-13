Frente fria avança no Espírito Santo

Frente fria avança pelo Espirito Santo nesta quarta-feira (14) Crédito: Marcelo Prest

A quarta-feira do capixaba terá uma mudança brusca do tempo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria avança rapidamente pelo Espírito santo, provocando queda de temperatura e chuva na maioria das regiões.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva durante o dia. O mar fica agitado e o vento moderado pelo litoral, podendo ser forte em alguns momentos. A temperatura mínima é de 19 °C e máxima de 26 °C.