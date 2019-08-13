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Previsão

Frente fria avança no Espírito Santo

A previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 17:24

Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

13 ago 2019 às 17:24
Frente fria avança pelo Espirito Santo nesta quarta-feira (14) Crédito: Marcelo Prest
A quarta-feira do capixaba terá uma mudança brusca do tempo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria avança rapidamente pelo Espírito santo, provocando queda de temperatura e chuva na maioria das regiões. 
> Ventos podem chegar a 74 km/h no ES
Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva durante o dia. O mar fica agitado e o vento moderado pelo litoral, podendo ser forte em alguns momentos. A temperatura mínima é de 19 °C e máxima de 26 °C.
A Região Serrana é onde se espera as menores temperaturas com a mínima de 12 °C e máxima de 23 °C.

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