Frente fria avança no Espírito Santo

A quarta-feira do capixaba terá uma mudança brusca do tempo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria avança rapidamente pelo Espírito santo, provocando queda de temperatura e chuva na maioria das regiões.
Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva durante o dia. O mar fica agitado e o vento moderado pelo litoral, podendo ser forte em alguns momentos. A temperatura mínima é de 19 °C e máxima de 26 °C.
A Região Serrana é onde se espera as menores temperaturas com a mínima de 12 °C e máxima de 23 °C.