Frango assado em tonéis no meio da rua chama atenção em Vila Velha

Frango é assado entre duas ruas próximo a pracinha de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Siumara Gonçalves

Se você reparar bem, pode acabar notando algumas situações bem curiosas nas ruas da Grande Vitória. Rodando pela pracinha de Cobilândia, em Vila Velha , uma cena chama atenção: fumaça saindo de vários tonéis enfileirados na rua. Mas o que tem dentro deles? A resposta pode ser surpreendente para muita gente: frango, pernil e costela assando na brasa.

As grandes latas de metal na verdade são churrasqueiras, que também funcionam como defumadores para as carnes. Todos os domingos e feriados, das 6h às 14h, uma família de Cobilândia monta os braseiros em uma área de marcas de canalização, que dividem os sentidos de duas vias.

Frango assado no bairro Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Siumara Gonçalves

Adriano Dias Alvarenga, 33 anos, conta que tudo começou com uma churrasqueira grande que se assemelha a um latão cortado no meio na vertical. Há quatro anos, ele e a esposa começaram a assar frangos e vender em Vale Encantado, também em Vila Velha. Como a demanda foi crescendo, ele precisou aumentar o número de churrasqueiras, e foi aí que os barris surgiram.

"Um amigo meu fez essa primeira churrasqueira pra gente. Depois, eu precisei de mais, porém, ele ficou sem tempo. Então, resolvi improvisar e fiz uma vertical e o pessoal gostou. Então, continue fazendo dessas", contou Adriano, enquanto atendia os clientes.

Falando em clientes, por ficar entre duas ruas, a barraca dele virou uma espécie de drive-thru de carnes assadas. Depois que a reportagem chegou ao local, demorou apenas alguns minutos para alguém passar de carro e encomendar um frango para a hora do almoço.

Costela é assada no bafo no meio da rua em Vila Velha Crédito: Siumara Gonçalves

VENDAS EM FAMÍLIA

Apesar de ter começado com o frango assado, hoje ele também vende pernil suíno e costela bovina. O frango, por exemplo, que pesa em média 2 quilos é vendido a R$ 22. Segundo Adriano, por semana, ele vende uma média de 100 unidades das três variedades.

Na calçada do outro lado da rua, a mãe do Adriano, Lúcia Helena Dias, 53 anos, aproveita para oferecer os acompanhamentos para a carne. Feitos no capricho em porções de R$ 10, R$ 20 e R$ 30, ela vende feijão tropeiro com torresmo e salpicão. A ajuda é mútua, Adriano oferece a comida feita pela mãe e Lúcia Helena os galetos assados pelo filho.