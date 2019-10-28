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Calor

Fotojornalismo: segunda-feira de sol e praias cheias em Vitória

Esta segunda-feira (28) já começou quente na capital do Espírito Santo, com tempo firme, sol forte e variação térmica entre 20 ºC e 31 ºC. Nem parece segunda-feira, as praias lotaram!

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 18:11
Praia Grande, na Ilha do Boi Crédito: Fernando Madeira
Nem parece segunda-feira, as praias lotaram! O dia já começou quente na capital do Espírito Santo,  com tempo firme, sol forte e variação térmica entre 20 ºC e 31 ºC, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o que favoreceu a ida às belas praias de Vitória, entre as quais a Praia Grande, na Ilha do Boi, a Curva da Jurema e Camburi.  A expectativa é que o tempo se mantenha para esta terça-feira (29), com temperatura mínima de 23 ºC e máxima de 32 ºC, sem previsão de chuva. 

Segunda-feira de sol na praia

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