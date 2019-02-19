Força-tarefa para reduzir mortes em 140 bairros mais violentos do ES

Dez municípios capixabas concentraram 74% dos homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, registrados no Espírito Santo, entre 2015 e 2018. As mortes ocorreram principalmente em 140 bairros. É nesses locais que o Estado pretende concentrar a atenção, redistribuindo as forças policiais em uma força-tarefa.
Durante o período avaliado, ou seja, entre 2015 e 2018, o Estado registrou 4.988 homicídios dolosos. O que significa que as cidades destacadas concentram 3.691 homicídios.
Segundo um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves, que serviu de base para a elaboração da estratégia de retomada do Programa Estado Presente, além de cidades da Região Metropolitana – Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Guarapari – outros cinco municípios do interior também estão na lista de prioridade por concentrarem grande número de mortes. São eles: Linhares, São Mateus, Colatina, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim.
Estas cidades serão divididas em 43 territórios de atuação, resultando em uma mudança de enfrentamento das polícias em 140 bairros considerados com maior risco social. A força-tarefa para diminuir os índices criminais também contará com atuação da Secretaria de Estado da Justiça e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
O município de Vitória, por exemplo, terá um reforço de atuação das polícias em 25 bairros. Em Vila Velha, serão 31 bairros. Na Serra, o foco envolverá 22 bairros e em Cariacica, 19. Nas cidades do interior, Colatina possui o maior número de bairros violentos, com 12.
MUDANÇAS
A primeira mudança estrutural na organização das forças de segurança começa com uma divisão do Estado em Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp): Metropolitana, Sul, Norte, Noroeste e Serrana.
O secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, destacou a meta na redução dos homicídios. “Para este período de gestão, nós vamos trabalhar com o decreto do governo federal, do Plano Nacional de Redução de Violência Letal, que estima uma redução de 3% a cada ano”, explicou Duboc.
Dentro da divisão regional, existirão 20 Áreas Integradas de Segurança Pública, onde já funcionam os batalhões da Polícia Militar. Cada uma dessas áreas será gerenciada por um oficial da PM e um delegado da Polícia Civil. Toda a produtividade de cada uma dessas divisões será avaliada em reuniões mensais com o governador.