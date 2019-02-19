Força-tarefa para reduzir mortes em 140 bairros mais violentos do ES

Policiais em cena de homicídio: patrulhamento vai ser reforçado em regiões com mais mortes Crédito: Bernardo Coutinho

Dez municípios capixabas concentraram 74% dos homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, registrados no Espírito Santo, entre 2015 e 2018. As mortes ocorreram principalmente em 140 bairros. É nesses locais que o Estado pretende concentrar a atenção, redistribuindo as forças policiais em uma força-tarefa.

Durante o período avaliado, ou seja, entre 2015 e 2018, o Estado registrou 4.988 homicídios dolosos. O que significa que as cidades destacadas concentram 3.691 homicídios.

Segundo um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves, que serviu de base para a elaboração da estratégia de retomada do Programa Estado Presente, além de cidades da Região Metropolitana – Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Guarapari – outros cinco municípios do interior também estão na lista de prioridade por concentrarem grande número de mortes. São eles: Linhares, São Mateus, Colatina, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim.

Estas cidades serão divididas em 43 territórios de atuação, resultando em uma mudança de enfrentamento das polícias em 140 bairros considerados com maior risco social. A força-tarefa para diminuir os índices criminais também contará com atuação da Secretaria de Estado da Justiça e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

O município de Vitória, por exemplo, terá um reforço de atuação das polícias em 25 bairros. Em Vila Velha, serão 31 bairros. Na Serra, o foco envolverá 22 bairros e em Cariacica, 19. Nas cidades do interior, Colatina possui o maior número de bairros violentos, com 12.

MUDANÇAS

A primeira mudança estrutural na organização das forças de segurança começa com uma divisão do Estado em Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp): Metropolitana, Sul, Norte, Noroeste e Serrana.

O secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, destacou a meta na redução dos homicídios. “Para este período de gestão, nós vamos trabalhar com o decreto do governo federal, do Plano Nacional de Redução de Violência Letal, que estima uma redução de 3% a cada ano”, explicou Duboc.